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Новий штам коронавірусу Омікрон в Україні поки не виявили

29 ноября, 09:00  Социальная  Украина

 

Зараз в Україні діє система моніторингу поширення штамів коронавірусу. На рівні областей існує певний резерв ПЛР-тест-систем для визначення штаму Дельта. Урядом також прийнято рішення про виділення додаткових 67,5 млн гривень на закупівлю додаткової кількості таких тест-систем. Усі не-Дельта зразки підлягатимуть обов язковому повногеномному секвенуванню. На сьогодні штам Омікрон не виявлено на території України. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров я Віктор Ляшко.

 

Новий штам, коронавірус, Віктор Ляшко

 

Як передає Укрінформ, він зазначив, що в Україні діє система направлення на секвенування зразків з так званих кластерів - районів, де спостерігаються значні сплески захворюваності, від людей, які повернулися з-за кордону, та від осіб, які мають атиповий перебіг коронавірусної хвороби. За його словами, це дозволяє більш прицільно використовувати лабораторні потужності для виявлення нових штамів.

 

Ляшко додав, що поява нових небезпечних штамів – можливий наслідок нерівномірності розподілу та сумнівів щодо вакцинації у світі.

 

Основна маса нових штамів з являється в країнах з низьким рівнем доходу і низьким охопленням вакцинацією. Південноафриканська республіка найбільш спроможна з сусідніх країн до секвенування, проте новий штам знайшов розвиток у всіх сусідніх, менш спроможних країнах, - сказав міністр.

 

Як повідомляв Укрінформ, Всесвітня організація охорони здоров я 26 листопада назвала новий штам коронавірусу, виявлений у Південній Африці - Omicron. За попередніми даними, цей варіант може бути небезпечнішим, аніж попередні.

 

26 листопада голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що ЄС має намір призупинити авіасполучення з країнами півдня Африки через новий небезпечний штам.

 

Про припинення авіасполучення з регіоном уже оголосили деякі держави. Адміністрація США з понеділка призупиняє прийом приїжджих із ПАР та семи сусідніх країн.

 

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