США працює на випередження, демонструючи хто головний, - політолог

Президент США Джо Байден ввів черговий пакет санкцій проти Росії , яким ввів відразу кілька обмежень. Нинішнє керівництво США прекрасно розуміє, що необхідно втихомирити "вбивцю", як Путіна назвав Байден, який трясе ядерної кийком і плодить конфлікти по всьому світу. Так вважає політолог Віктор Таран.

"США потрібно це робити, інакше вони втратять імідж світового жандарма, який бореться зі злом. Імідж, який похитнувся при Трампі і може остаточно впасти, якщо РФ почне ескалацію в Україні, а США нічого не зроблять. Саме тому Штати працюють зараз на випередження, демонструючи світові, хто тут головний ", — вважає Віктор Таран, пише Comments.ua.

За його словами, нові санкції стануть найсерйознішими за всі попередні роки.

"Вони стосуються безпосереднього втручання Росії в американські вибори. І це чіткий сигнал не тільки РФ, але і Китаю, Ірану, іншим країнам, що становить зараз т.зв. "Вісь зла". Сигнал чіткий і зрозумілий — якщо хтось буде втручатися у внутрішні справи Америки, розплата буде нехай не завжди швидкої, але — жорсткою і невідворотною ", — підкреслює політолог.

За його словами, особливий удар припав по РФ в зв'язку з санкціями проти російського держборгу.

"Згідно з даними Рахункової палати, в корона-кризовий 2020 рік держборг Росії за виріс на 5,4 трлн руб., Або на 39,9%, до майже 19 трлн руб. і склав 17,8% від ВВП. При цьому внутрішній борг виріс на 4,6 трлн руб. (До 14,8 трлн руб), а зовнішній борг в іноземній валюті зріс — на $ 1,9 млрд (до $ 56,8 млрд). Введені санкції, по суті, блокують росіянам доступ до зовнішніх запозичень для погашення боргу. Залишаються два шляхи — за рахунок і без того виснаженого Стабілізаційного фонду або за рахунок внутрішніх запозичень. Кожен з них — тупиковий. Це дає перепочинок від 3 до 5 років, а потім процеси будуть вже невідворотними. Економіка буде стрімко валитися ", — пояснює експерт.

Він вважає, що Байден таким чином різко підняв ставки напередодні можливої зустрічі з Путіним.

"В даний момент йому чітко показали, що армія-то у РФ є, але вона — не рівня силам НАТО. До того ж, в економічному плані Росія вже знекровлена, — зазначає Віктор Таран. — І продовжує слабшати. Тепер весь світ буде дивитися, як і чим Путін на це відповість ".