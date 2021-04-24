КИЕВ
03:25 		Брюссель
02:25
Москва
04:25
Суббота, 24 апреля 2021

Новости

23 апреля, 17:00  Социальная  Украина
1 млн дерев за 1 день у 100 країнах світу: Україна встановила рекорд
23 апреля, 15:00  Экономическая  Украина
Лише діалог влади з бізнесом дозволить відбудувати економіку країни, - експерт
23 апреля, 13:00  Политическая  Украина
Путін не сприймає Україну як субєкт для переговорів, - політолог
23 апреля, 11:00  Экономическая  Украина
До кінця року понад 1 млн українців вперше отримають оптичний інтернет
23 апреля, 09:00  Социальная  Украина
На Великдень не планується додаткових карантинних обмежень, - Степанов
22 апреля, 17:00  Политическая  Украина
Рейтинг SOCIS: які партії проходять до Ради
22 апреля, 15:00  Экономическая  Украина
В Україні будуватимуть перший сміттєпереробний завод
22 апреля, 13:00  Политическая  Украина
Представники України, Польщі та Литви засудили агресивні дії Росії
22 апреля, 11:00  Экономическая  Украина
Українці зможуть вести господарство на присадибних ділянках: подробиці
22 апреля, 09:00  Социальная  Украина
Пенсіонер має обирати сам, де отримувати пенсію, - експерт
Все Новости
Прислать новость


США працює на випередження, демонструючи хто головний, - політолог

16 апреля, 09:00  Политическая  Украина

Президент США Джо Байден ввів черговий пакет санкцій проти Росії , яким ввів відразу кілька обмежень. Нинішнє керівництво США прекрасно розуміє, що необхідно втихомирити "вбивцю", як Путіна назвав Байден, який трясе ядерної кийком і плодить конфлікти по всьому світу. Так вважає політолог Віктор Таран.

Президент США Джо Байден ввів черговий пакет санкцій проти Росії , яким ввів відразу кілька обмежень. Нинішнє керівництво США прекрасно розуміє, що необхідно втихомирити "вбивцю", як Путіна назвав Байден, який трясе ядерної кийком і плодить конфлікти по в

"США потрібно це робити, інакше вони втратять імідж світового жандарма, який бореться зі злом. Імідж, який похитнувся при Трампі і може остаточно впасти, якщо РФ почне ескалацію в Україні, а США нічого не зроблять. Саме тому Штати працюють зараз на випередження, демонструючи світові, хто тут головний ", — вважає Віктор Таранпише  Comments.ua.

 

За його словами, нові санкції стануть найсерйознішими за всі попередні роки. 

 

"Вони стосуються безпосереднього втручання Росії в американські вибори. І це чіткий сигнал не тільки РФ, але і Китаю, Ірану, іншим країнам, що становить зараз т.зв. "Вісь зла". Сигнал чіткий і зрозумілий — якщо хтось буде втручатися у внутрішні справи Америки, розплата буде нехай не завжди швидкої, але — жорсткою і невідворотною ", — підкреслює політолог. 

 

За його словами, особливий удар припав по РФ в зв'язку з санкціями проти російського держборгу. 

 

"Згідно з даними Рахункової палати, в корона-кризовий 2020 рік держборг Росії за виріс на 5,4 трлн руб., Або на 39,9%, до майже 19 трлн руб. і склав 17,8% від ВВП. При цьому внутрішній борг виріс на 4,6 трлн руб. (До 14,8 трлн руб), а зовнішній борг в іноземній валюті зріс — на $ 1,9 млрд (до $ 56,8 млрд). Введені санкції, по суті, блокують росіянам доступ до зовнішніх запозичень для погашення боргу. Залишаються два шляхи — за рахунок і без того виснаженого Стабілізаційного фонду або за рахунок внутрішніх запозичень. Кожен з них — тупиковий. Це дає перепочинок від 3 до 5 років, а потім процеси будуть вже невідворотними. Економіка буде стрімко валитися ", — пояснює експерт. 

 

Він вважає, що Байден таким чином різко підняв ставки напередодні можливої зустрічі з Путіним. 

 

"В даний момент йому чітко показали, що армія-то у РФ є, але вона — не рівня силам НАТО. До того ж, в економічному плані Росія вже знекровлена, — зазначає Віктор Таран. — І продовжує слабшати. Тепер весь світ буде дивитися, як і чим Путін на це відповість ".

 

 Версия для печати
Комментарии

Читайте также









Обзор сети

Разместить рекламу