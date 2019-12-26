Пожежа в Одесі: ідентифікували останню жертву

В Одесі ідентифікували тіла усіх загиблих в коледжі. Останнім упізнали видатного українського науковця Бориса Александров. Всього під час цієї трагедії загинуло 16 осіб.

Александров був директором Інституту морської біології НАН України, мав звання доктора біологічних наук, був професором, членом-кореспондентом НАН України. Він досліджував прибережні екосистем Чорного моря. З 1994 року й до 2014 року був керівником Одеського філіалу Інституту біології південних морів ім. О. О. Ковалевського НАН України, згодом очолив Інститут морської біології НАН України. У 2015 році його обрали членом-кореспондентом Академії наук.

Поховають Александрова 27 грудня, прощатимуться з ним на біологічному факультеті Одеського національного університету, повідомляє «Думская».

Сьогодні в Одесі поховають студенток економічного коледжу Катерину П’яночкіну і Юлію Маркіну. Їм було тільки по 16 років.

Нагадаємо,загорання сталось на 3 поверсі від електричного обігрівача. Люди не змогли вибратися з охопленого вогнем приміщення, бо один з евакуаційних виходів був закритий.До такого висновку дійшла урядова комісія.

13 грудня СБУ провели обшуки у службових приміщеннях ГУ Держслужби з надзвичайних ситуацій. За оперативною інформацією, окремі керівники ГУ ДСНС намагалися приховати та знищити документацію щодо проведеної перевірки протипожежного стану та надання дозволу на експлуатацію приміщень навчального закладу.

Як ми повідомляли кількість загиблих внаслідок пожежі в коледжі в Одесі зросла до 16.

Через ризик обвалу рятувальні роботи доводилось на деякий час зупиняти.

Директору коледжу вручили підозру.





Пожежа розпочалась 4 грудня вранці на третьому поверсі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула пожежа. Площа пожежі становила близько чотирьох тисяч квадратних метрів. Рятувальникам вдалося евакуювати понад 40 людей.