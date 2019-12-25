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Среда, 25 декабря 2019

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Сьогодні католики святкують Різдво: чим воно відрізняється від православного

09:00  Социальная  Украина

 

Між святкуванням Різдва у католиків  і православних різниця не лише в даті: а й у відношенні до свята, головних  персонажах і традиціях.

 

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Дата

 

Різниця в датах Різдва у католиків і православних пояснюється досить просто. Західні і східні церкви прийняли різні системи літочислення. Після того, як на Заході був складений новий Григоріанський календар, католики і протестанти стали святкувати Різдво на два тижні раніше православних. Але вважається, що дата Різдва у всіх однакова, різниця лише в календарі.

 

Богослужіння

 

 

Тут відмінності між католицьким та православним Різдвом істотніші. В православ'ї прийнято одне богослужіння, в якому поєднані Велике Повечір'я, Утреня та Літургія. А от у католиків у Різдво є три святкові меси: вночі, вранці і в день.

 

 Значення свята

 

 

Православне Різдво – це, звичайно, одне з найважливіших релігійних свят у році. Але, це скоріше духовне свято, якому передує дуже строгий піст. А так же, в православ'ї Великдень вважається важливіше, ніж саме Різдво.

 

Католицьке Різдво – це не духовне, а родинне свято, коли прийнято урочисто сидіти за столом. Піст перед цим не настільки суворий, як і в православ'ї, а Пасха є не важливіше. Грубо кажучи, православним людям важливіше, що Ісус воскрес, а католикам, що народився.

 

 

Головний персонаж свята

 

Звичайно, всі ми знаємо, що в православ'ї шанують Ісуса Христа, який народився в цей день. А от у католиків все трохи цікавіше. Головними персонажами їх Різдва вважаються Святий Миколай і Санта Клаус, які дарують дітям подарунки. До речі, вважається, що Санта потрапляє в будинок через камінну трубу і залишає подарунки в шкарпетках біля каміну. Деякі католики вважають ці традиції язичницькими, тому ставляться до них не дуже добре.

 

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