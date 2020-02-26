В Асоціації операторів зовнішньої реклами України заявили про свавілля на ринку реклами у Дніпрі

Замовчування ситуації може мати плачевні наслідки в майбутньому. І це не лише питання прав інвесторів, це питання прав людей мати вільний доступ до інформації. Про це сказано в заяві Асоціації операторів зовнішньої реклами України щодо кричущого порушення прав інвесторів у Дніпрі.

«Ми, Асоціація операторів зовнішньої реклами України, звертаємо увагу громадськості і ЗМІ на кричущу ситуацію, що склалася в місті Дніпрі. Днями міська влада з порушенням законодавства демонтувала 58 білбордів українського оператора зовнішньої реклами «ДОВІРА АУТДОР» та майже 100 рекламних конструкцій компаній з іноземними інвестиціями, які входять до холдингу «BigBoard». Власники білбордів звернулися до правоохоронців та судів, аби відстояти свої права. Однак хочемо наголосити, що подібний білбордовий «геноцид» у місті відбувається вже не вперше. Ситуація на ринку зовнішньої реклами там нагадує не цивілізоване ХХІ століття, а «бандитські 1990-ті»». – сказано в документі.

За даними Асоціації, міська влада, зловживаючи службовим становищем та нехтуючи законом, уже демонтувала приблизно 400 рекламних конструкцій національних операторів.

«Вирізали рекламні конструкції практично всіх членів Асоціації. Наголошуємо, це компанії, які без будь-яких проблем працюють по всій країні. У Дніпрі ж місцева влада цинічно порушує закон «Про рекламу». В той час, коли одним компаніям під надуманими приводами відмовляють у видачі дозволів, інші такі документи отримують і встановлюють на місцях демонтованих білбордів свої конструкції. За останній рік фірми, наближені до місцевих чиновників, одержали майже 300 нових дозволів», - йдеться у заяві.

Особливе занепокоєння в операторів викликає те, що черговий переділ рекламного ринку відбувається напередодні місцевих виборів. Спокуса контролювати всі рекламні площі міста і допускати на них появу лише тих кандидатів, які угодні владі, становить пряму загрозу для громадян.

«У період виборчих кампаній зовнішня реклама відіграє важливу роль у донесенні до виборців інформації про кандидатів. Якщо ж хтось один матиме монопольний контроль над цим ресурсом, це загрожує маніпуляцією громадської думки і в результаті — волевиявленням громадян. Не можна допустити такої неконкурентної боротьби ні в Дніпрі, ні в будь-якому іншому місті», - наголошують оператори.

Там вимагають:

- проведення швидкого, прозорого та об’єктивного розслідування факту незаконного демонтажу рекламних конструкцій правоохоронними органами;

- забезпечення справедливого судового процесу;

- відновлення прав законних власників білбордів і відшкодування їм збитків, завданих незаконними діями міської влади.

Також в Асоціації звернулись до представників місцевої влади з інших міст із закликом утриматися від спокуси запровадити подібну ганебну практику у своїх містах напередодні виборів.

«Закон повинен бути один для всіх, а правила — чіткими і прозорими!», - наголосили в Асоціації.