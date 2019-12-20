На Софійській площі запалили головну ялинку країни (ВІДЕО)

Висота ялинки – понад 20 метрів. На її спорудження пішло 400 сосен. Прикрашають ялинку 4 км різнокольорових гірлянд та 750 новорічних іграшок. Традиційно ялинку відкрили на День Святого Миколая.

Святкування розпочалося о 17:00 із зустрічі зі Святим Миколаєм та карнавальної ходи, після цього відбувся концерт із оркестром Наона. Після того, як всі завершать милуватися головною новорічною ялинкою країни, о 19:45 відбудеться виступ українського гурту «Друга Ріка».

Навколо ялинки розгорнулась восьмикінццева зірка із яскравих гірлянд. Головні герої казки про Лускунчика розташовані навколо ялинки.



