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Пятница, 20 декабря 2019

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На Софійській площі запалили головну ялинку країни (ВІДЕО)

19 декабря, 21:00  Социальная  Украина

 

Висота ялинки – понад 20 метрів. На її спорудження пішло 400 сосен. Прикрашають ялинку 4 км різнокольорових гірлянд та 750 новорічних іграшок. Традиційно ялинку відкрили на День Святого Миколая.

 

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Святкування розпочалося о 17:00 із зустрічі зі Святим Миколаєм та карнавальної ходи, після цього відбувся концерт із оркестром Наона. Після того, як всі завершать милуватися головною новорічною ялинкою країни, о 19:45 відбудеться виступ українського гурту «Друга Ріка».

 

Навколо ялинки розгорнулась восьмикінццева зірка із яскравих гірлянд. Головні герої казки про Лускунчика розташовані навколо ялинки.


 

 

 

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