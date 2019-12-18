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Особливий статус Донбасу: позачергове засідання Верховної Ради (ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ)

12 декабря, 10:00  Политическая  Украина

Пролонгація закону про особливий статус Донбасу, законопроект про розвідку, низка екологічних постанов, зміни в освіті.12 грудня Верховна Рада планує розглянути велику кількість законодавчий ініціатив.

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Початок засідання заплановано на 10.00.


 

Окрім питання щодо продовження особливого статусу Донбасу, нардепи планують розглянути законопроєкт про вищу освіту, а також питання ТСК з рослідування нападів на активістів.

 

– Нарешті ми дійшли згоди між фракціями і всередині фракції щодо тимчасової слідчої комісії з питань нападу на активістів, так звана комісія зі справі Гандзюк, – заявив перший заступник глави фракції Слуга народу Олександр Корнієнко.

 


 

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