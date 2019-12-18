540 вибухонебезпечних предметів піротехніки вилучили всього за добу, - ДСНС

З початку року піротехніки ДСНС України вилучили та знищили понад 63 тисячі вибухонебезпечних предметів

Піротехнічні підрозділи ДСНС України щодня проводять роботи щодо обстеження території країни, виявлення, вилучення та знищення вибухонебезпечних предметів, як часів минулих війн, так і сучасних боєприпасів.

Взимку ризик натрапити на небезпечну знахідку хоч і менший, проте існує. Тож, громадяни продовжуть знаходити застарілі міни та артснаряди у найрізноманітніших місцях.

Так, днями група піротехнічних робіт Управління ДСНС у Житомирській області знищила 36 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн, які було виявлено у с. Половецьке Бердичівського району. Підозрілі металеві предмети, що лежали на поверхні землі біля ями, помітили в лісопосадці селяни. Про знахідку вони негайно повідомили за екстреним номером «101». Фахівці ДСНС, які прибули до місця виклику, ідентифікували предмети як 36 авіаційних бомб часів минулих війн. Одна з них калібром 50 кг, а 35 інших – 10-кілограмові.

Водночас, в с. Генічеська Гірка піротехніки Херсонщини вилучили та знищили у безпечному місці п’ять вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни, що були виявлені громадянами при проведені господарчих будівельних робіт.

У свою чергу, працівники групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС у Чернівецькій області знищили мінометну міну, яку на власній присадибній ділянці виявив місцевий мешканець. Отримавши повідомлення про це, піротехніки прибули на місце події та встановили, що знайдений предмет – це мінометна міна калібру 82 мм часів Другої світової війни. У вставленому порядку вони вилучили та знищили знахідку.

Крім того, тривають також і роботи з гуманітарного розмінування звільнених територій Донецької та Луганської областей.