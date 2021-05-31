Країна втомилася від кадрових експериментів в уряді, - Рейтерович

«Останні кадрові зміни в Кабміні виглядають цікаво. Але виключно з інформаційної точки зору. Або, в крайньому випадку, з точки зору піару - мовляв, ми готові міняти поганих міністрів на хороших, постійно, так би мовити, самовдосконалюватися. Але по факту за всіма цими змінами - порожнеча. Оскільки можна до нескінченності змінювати одних міністрів на інших, але ситуація від цього не зміниться, тут проблема в уряді в цілому і, зрозуміло, в прем'єрі. Тим більше, коли мова йде про парламентсько-президентську республіку.

У нас глава уряду повинен бути, перш за все, стратегом, визначати пріоритетні вектори розвитку, вести інших за собою. Однак в реальності наш прем'єр - звичайний ведений. Втім, чому тут дивуватися, якщо у нас Кабмін, по-перше, до цих пір працює без затвердженої програми, а, по-друге, взагалі не розуміє, що і як треба змінювати в країні - причому як тут і зараз, так і на перспективу. Навіть ситуативні рішення, як правило, непродумані від слова зовсім і більше нагадують біг лося палаючим лісом. В результаті все в діяльності уряду зводиться, за великим рахунком, до експериментів. А давайте спробуємо ось так ... А може ось це спрацює ... Загалом, вічна надія на «авось».

Ось тільки країна від подібних експериментів давно втомилася і практично вичерпала свій запас міцності. Я це до чого - натрапив недавно на статтю Ігоря Уманського, двічі міністра фінансів, присвячену не вічне питання «Що робити?», А відповіді на питання «Хто зможе?», Оскільки що і як робити компетентним людям і так зрозуміло. Причому давно. У статті, до речі, багато всього цікавого - і про потенціал України, і про олігархів, і про громадянське суспільство. Але найважливіше і цікавіше - бачення Уманського, як вивести Україну з кризи. З конкретними ідеями і пропозиціями (яких днем з вогнем не знайдеш у нашого уряду), які зводяться, по суті, до трьох простих принципам: - новий суспільний договір; - конкурентна економіка; - гарантії громадянам і суспільству.

Забезпечити це все може, зрозуміло, тільки сильна держава, яка узгоджуватиме інтереси бізнесу і суспільства, виступати своєрідним гарантом нової системи суспільних відносин. А побудувати таку державу може тільки професійна і компетентна влада, в тому числі (точніше, перш за все) - Кабінет міністрів. Питання в кадрах, які, як відомо, вирішують все. Уманський уже зробив аргументовану заявку на прем'єрство, представив свій план і свої ідеї. Подивимося що буде далі. І хто зможе з ним зрівнятися (поки на горизонті таких не видно). Ну а нинішній Кабмін міняти давно пора, це без варіантів».

Джерело: https://comments.ua/ua/blog/mozhet-hvatit-eksperimentov-1047.html

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