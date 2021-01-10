В парламенті розповіли, як зміниться пенсійна система з 2023 року

Українці отримуватимуть по дві пенсії. У 2023 році в нашій державі почне діяти нова пенсійна реформа. Влада планує створити спецфонд, а українцям будуть виплачувати по дві пенсії. Про це повідомила очільниця Комітету ВРУ з питань соціальної політики Галина Третьякова.

Третьякова зазначила, що поки старт пенсійної реформи визначений лише на рівні законопроєктів, посадовці займаються підготовкою рішень. Передає Вголос. Якщо прийняти відповідний закон до кінця поточного року, то у 2022 році буде достатньо часу для того, щоб підготуватися до запровадження змін у 2023 році.

Глава Комітету Ради розповіла, що в Україні діятиме три джерела накопичення другої пенсії. Люди відкладатимуть кошти самостійно, це робитиме держава, а третій варіант – роботодавець.

Зокрема, при бажанні громадяни можуть відкладати 1 % (або більше) від доходу. У свою чергу, якщо працівник відкладе 1 %, то роботодавець повинен відкласти вже мінімум 2 %. Влада ж готова виділяти 2 % від єдиного соціального внеску.

Другу пенсію зможуть отримати особи, які досягли 60-річного віку.