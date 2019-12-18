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Пожежа в Одесі: чиновники намагались знищити документацію перевірок протипожежного стану

15 декабря, 10:00  Социальная  Украина

 

Окремі керівники ГУ ДСНС намагалися приховати та знищити документацію щодо проведеної перевірки протипожежного стану та надання дозволу на експлуатацію приміщень навчального закладу. Про це повідомили в СБУ.

 

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13 грудня СБУ провела обшуки у службових приміщеннях ГУ Держслужби з надзвичайних ситуацій Одещини через пожежу в «Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу».

 

Співробітники спецслужби перевіряли посадовців щодо неналежного виконання ними службових обов’язків та використання службового становища всупереч інтересам служби, що призвело до загибелі 16 людей.

 

За оперативною інформацією, окремі керівники ГУ ДСНС намагалися приховати та знищити документацію щодо проведеної перевірки протипожежного стану та надання дозволу на експлуатацію приміщень навчального закладу.

 

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

 

Нагадаємо, роботи з розбору завалів у коледжі уже завершено.

 

13 грудня місцеве видання «Думская» повідомило про обшуки в ДСНС.

 

Як ми повідомляли кількість загиблих внаслідок пожежі в коледжі в Одесі зросла до 16.

 

Через ризик обвалу рятувальні роботи доводилось на деякий час зупиняти.

 

 Директору коледжу вручили підозру.


Пожежа розпочалась 4 грудня вранці на третьому поверсі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула пожежа. Площа пожежі становила близько чотирьох тисяч квадратних метрів. Рятувальникам вдалося евакуювати понад 40 людей. 

 

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