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Пожежа в Одесі: поліція проводить обшуки у службі, яка перевіряла пожежну безпеку в коледжі

13 декабря, 15:11  Социальная  Украина

 

У приміщенні обласного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій правоохоронці проводять обшуки. Саме ця служба має слідкувати за дотриманням правил пожежної безпеки освітніми закладами. Слідчі вилучають матеріали перевірок пожежної безпеки з 2014 року. Про обшуки повідомило місцеве видання "Думскаю".

 

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"Як повідомляє наше джерело в прокуратурі, прямо зараз у будівлі облуправління ДСНС на Прохорівській проходить обшук", - йдеться в повідомленні.

 

Крім того, правоохоронці відкрили ще одну кримінальну справу через пожежу. Мова йде про халатність, виявленої працівниками ДСНС, які повинні були перевіряти дотримання правил пожежної безпеки в коледжі. Розслідуванням займається Державне бюро розслідувань (ДБР). Підозру поки нікому не повідомляли.

 

Нагадаємо,  як ми повідомляли кількість загиблих внаслідок пожежі в коледжі в Одесі зросла до 16.

 

Через ризик обвалу рятувальні роботи доводилось на деякий час зупиняти.

 

Директору коледжу вручили підозру.

 

Пожежа розпочалась 4 грудня вранці на третьому поверсі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула пожежа. Площа пожежі становила близько чотирьох тисяч квадратних метрів. Рятувальникам вдалося евакуювати понад 40 людей.

 

 

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