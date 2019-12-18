Пожежа в Одесі: поліція проводить обшуки у службі, яка перевіряла пожежну безпеку в коледжі

У приміщенні обласного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій правоохоронці проводять обшуки. Саме ця служба має слідкувати за дотриманням правил пожежної безпеки освітніми закладами. Слідчі вилучають матеріали перевірок пожежної безпеки з 2014 року. Про обшуки повідомило місцеве видання "Думскаю".

"Як повідомляє наше джерело в прокуратурі, прямо зараз у будівлі облуправління ДСНС на Прохорівській проходить обшук", - йдеться в повідомленні.

Крім того, правоохоронці відкрили ще одну кримінальну справу через пожежу. Мова йде про халатність, виявленої працівниками ДСНС, які повинні були перевіряти дотримання правил пожежної безпеки в коледжі. Розслідуванням займається Державне бюро розслідувань (ДБР). Підозру поки нікому не повідомляли.

Нагадаємо, як ми повідомляли кількість загиблих внаслідок пожежі в коледжі в Одесі зросла до 16.

Через ризик обвалу рятувальні роботи доводилось на деякий час зупиняти.

Директору коледжу вручили підозру.

Пожежа розпочалась 4 грудня вранці на третьому поверсі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула пожежа. Площа пожежі становила близько чотирьох тисяч квадратних метрів. Рятувальникам вдалося евакуювати понад 40 людей.