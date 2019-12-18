Пожежа в Одесі: під завалами знайшли ще 3 тіла

Кількість загиблих внаслідок пожежі в коледжі в Одесі зросла до 16. 7-х загиблих уже ідентифікували. Точної інформації про кількість зниклих безвісті немає.

Кількість загиблих унаслідок пожежі в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу зросла до 13 осіб. Про це повідомили в ДСНС.





«11 грудня о 18:25 під час розбору завалів виявлено тіло 1 особи. О 22.30 ще однієї. І о 23.37 знайшли ще тіла» - йдеться у повідомленні.

За даними відомства, на даний момент у лікарнях перебувають восьмеро з 30 постраждалих унаслідок пожежі. У будівлі коледжу тривають аварійно-рятувальні роботи, йдеться в повідомленні. Утім, на сайті служби нічого не сказано щодо точної кількості зниклих безвісти.

Як повідомлялося, раніше цього дня Київський районний суд Одеси відправив під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета директорку згорілого Одеського коледжу.

Нагадаємо, 4 грудня на третьому поверсі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула пожежа. Площа пожежі становила близько чотирьох тисяч квадратних метрів. Рятувальникам вдалося евакуювати понад 40 людей.

Як ми повідомляли, через ризик обвалу рятувальні роботи доводилось на деякий час зупиняти.

Співробітники Національної поліції України розпочали розслідування за статтею Кримінального кодексу щодо порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Водночас уряд України створив комісію з розслідування причин пожежі у коледжі. Її результати мають представити до 20 грудня.

Крім того, уряд пообіцяв виділити чотири мільйони гривень на ліквідацію наслідків пожежі та компенсацію родинам загиблих.