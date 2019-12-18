Отримати безплатну правову допомогу в суді стало простіше, -Коломієць

За перші 100 днів роботи уряду отримати безоплатну правову в допомогу в суді соціально незахищеним верствам населення стало простіше. Надалі планують інформації від державних органів до центрів безоплатної правової допомоги передавати без участі самого громадянина.

Про це повідомила заступник Міністра юстиції Валерія Коломієць. За її словами, нововведення передбачене проектом Закону України щодо внесення змін до статті 17 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» щодо надання інформації з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування центрам з надання безоплатної вторинної правової допомоги», який вже зареєстровано у Верховній Раді за № 2479.

«Для того, щоб отримати безоплатну правову допомогу із представництва в суді, потрібно було пройти купу кроків: піти в державні установи та зібрати документи, що підтверджують право на її отримання, а потім передати зібрану інформацію до місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги чи бюро правової допомоги, щоб на їх основі останні прийняти рішення про призначення вам адвоката. На це витрачається багато сил і часу. Після прийняття Закону інформація буде передаватись між державними органами та установами автоматично без участі клієнта», – заявила Валерія Коломієць.

Також, за її словами, вдалося вдосконалити роботу адвокатів системи БПД, для яких розширено перелік підстав відшкодування витрат на надання безоплатної правової допомоги.

«Адвокатам стало простіше отримати компенсацію витрат, які вони несуть під час надання безоплатної правової допомоги, зокрема, на проїзд на власному транспорті, відправлення апеляційних і касаційних скарг до суду», – пояснила заступник Міністра.

Водночас розроблено відповідний проект Закону, яким буде запроваджено обов’язковий механізм оцінювання якості наданої правової допомоги з використанням інструменту рецензування – «peer review». На даний момент цей інструмент успішно пілотується системою безоплатної правової допомоги. Так, вже проведено 12 таких рецензувань «peer review».

«Початковий етап оцінювання, який впроваджено на сьогодні, охоплює перевірку якості надання безоплатної первинної правової допомоги в цивільних та адміністративних справах. Результати оцінювання, а також вже напрацьовані рекомендації для підвищення якості правової допомоги доводяться до працівників системи та використовуються для підвищення кваліфікації. Другии? етап, який нещодавно впроваджено, стосується перевірки якості надання вторинної правової допомоги юристами системи з надання БПД. І, нарешті, третій етап, який незабаром буде впроваджено, – це механізм «peer review» для адвокатів. Впевнена, завдяки такому оцінюванню якість БПД буде підвищена в рази. Люди отримають якісну правову допомогу», – зауважила Валерія Коломієць.

Окрім того, розпочато роботу над створенням мобільного додатка системи безоплатної правової допомоги. «Онлайн подача заяв на отримання правової допомоги, відстеження ходу їх розгляду, отримання правових консультацій в режимі реального часу – це дозволить зробити послуги безоплатної правової допомоги максимально зручними і доступними для людей», - зазначила заступник Міністра.

«Також ми зробили перші кроки до запуску Української школи практичних знань у сфері доступу до правосуддя – платформи, де правозахисні організації консолідують зусилля заради посилення правової спроможності громад, розробки інноваційних рішень у сфері доступу до правосуддя та зможуть спільно працювати над ефективними рішеннями задля розвитку і вдосконалення системи безоплатної правової допомоги», - підсумувала Валерія Коломієць.