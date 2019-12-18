Грядут проверки противопожарной и техногенной безопасности всех заведений с массовым пребыванием людей

В месячный срок должна быть осуществлена проверка детских садов, школ, профессионально-технических заведений и высших учебных заведений, а также общежитий.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров совместно с органами местной власти провести детальную и всестороннюю проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности заведений, учреждений и организаций с массовым пребыванием людей. Об этом он написал в своем Facebook.

Кроме этого, будет проведена проверка всех должностных лиц, предоставляющих заключения о состоянии пожарной безопасности того или иного объекта на предмет халатности, безответственности или недобропорядочности при исполнении ими служебных обязанностей.

«Требую жестко реагировать на факты выявленных нарушений пожарной или техногенной безопасности, добиваться их безусловного устранения, а также привлечения к ответственности должностных лиц, которые их допустили», - подчеркнул Владимир Зеленский.

Об этом пишет "Я и закон"