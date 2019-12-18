КИЕВ
14:47 		Брюссель
13:47
Москва
15:47
Среда, 18 декабря 2019

Новости

14:00  Экономическая  Украина
Зеленський: питання продажу землі іноземцям буде винесене на референдум уже після відкриття ринку
13:10  Политическая  Украина
Вбивство Шеремети: апеляцію Дугарь розглянуть 8 січня
13:00  Социальная  Украина
12 в’язнів загинули внаслідок стрілянини в панамській в’язниці
12:00  Социальная  Украина
У Франції демонстрантів розганяли слізогінним газом
11:00  Социальная  Украина
Вбивство сина Соболєва: в організації замаху підозрюють 25-річного громадянина Росії
10:30  Политическая  Украина
Контррозвідка викрила у 2019 році 17 агентів спецслужб іноземних держав, - СБУ
10:00  Социальная  Украина
Новосад: ЄС планує збільшити фінансування Програму обміну студентами та викладачами Еразмус+
09:00  Экономическая  Украина
Гончарук анонсував старт нового оператора ГТС в січні 2020 року
08:30  Социальная  Украина
Внаслідок обстрілів на Донбасі загинув військовий, - штаб ООС
08:00  Социальная  Украина
Корпорації США звинуватили в експлуатації дитячої праці
Все Новости
Прислать новость


Грядут проверки противопожарной и техногенной безопасности всех заведений с массовым пребыванием людей

09 декабря, 14:00  Социальная  Украина

В месячный срок должна быть осуществлена проверка детских садов, школ, профессионально-технических заведений и высших учебных заведений, а также общежитий.

 

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров совместно с органами местной власти провести детальную и всестороннюю проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности заведений, учреждений и организаций с массовым пребыванием людей. Об этом он написал в своем Facebook.

 

Кроме этого, будет проведена проверка всех должностных лиц, предоставляющих заключения о состоянии пожарной безопасности того или иного объекта на предмет халатности, безответственности или недобропорядочности при исполнении ими служебных обязанностей.

 

«Требую жестко реагировать на факты выявленных нарушений пожарной или техногенной безопасности, добиваться их безусловного устранения, а также привлечения к ответственности должностных лиц, которые их допустили», - подчеркнул Владимир Зеленский.

 

Об этом пишет "Я и закон"

 

 Версия для печати
Комментарии

Читайте также









Обзор сети

Разместить рекламу