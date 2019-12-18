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Росія поза Олімпом

09 декабря, 12:40  Социальная  Украина

 

Всесвітнє антидопінгове агенство (WADA) позбавило права Росію брати участь у великих міжнародних змаганнях, в тому числі Олімпійських іграх та чемпіонатах світу. 

 

Причиною стало  порушення антидопінгового законодавства спортсменами  РФ та маніпуляції з пробами Московським антидопінговим центром.

Термін дії заборони 4 роки.

Як повідомляє Inside The Games, - рішення було одноголосним, тому Олімпійські ігри  2020 та 2022 років, а також чемпіонат світу з футболу - 2022 - будуть без російських спортсменів. 

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