Росія поза Олімпом

Всесвітнє антидопінгове агенство (WADA) позбавило права Росію брати участь у великих міжнародних змаганнях, в тому числі Олімпійських іграх та чемпіонатах світу.

Причиною стало порушення антидопінгового законодавства спортсменами РФ та маніпуляції з пробами Московським антидопінговим центром.

Термін дії заборони 4 роки.

Як повідомляє Inside The Games, - рішення було одноголосним, тому Олімпійські ігри 2020 та 2022 років, а також чемпіонат світу з футболу - 2022 - будуть без російських спортсменів.