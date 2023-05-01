Сі незадоволений Путіним і рішеннями Кремля, — політолог

Сі Цзіньпін очевидно незадоволений Володимиром Путіним і тими рішеннями, які він ухвалював останнім часом. По-перше, агресія проти України почалася абсолютно точно без, як то кажуть, проговорювання з Китаєм, коли Китай намагався тиснути і, щонайменше, відтерміновувати російський напад на Україну під час Олімпіади, очевидно, що Путін і російські представники говорили китайцям, хоча ті бачили протилежне, що ніякого нападу не готують. Тобто обдурили довіру своїх союзників.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ сказав політолог, експерт з країн Центральної Європи Іван Преображенський, коментуючи майбутній візит президента Франції Еммануеля Макрона і глави Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн до Китаю.

Важелів впливу на Пекін у ЄС, на відміну від США, не так уже й багато. Але глава КНР Сі Цзіньпін всіляко демонструватиме готовність іти в руслі західної політики з питання російської агресії щодо України.

“Володимир Путін із ним зустрівся і досить активно демонстрував, що він цілком незалежний лідер, хоча економічно зараз радикально зросла залежність Росії від Китаю і Путін не може цього не розуміти. Але мало того, одразу після від’їзду Сі Цзіньпіна Володимир Путін бере і публічно оголошує про розміщення ядерної зброї на території Білорусі буквально одразу ж після того, як він із Сі Цзіньпіном підписав спільну, двосторонню декларацію про нерозміщення ядерної зброї Росією і Китаєм за межами своїх країн. Сі Цзіньпін не міг не знати, що Росія збирається або вже навіть, можливо, розмістила ядерну зброю в Білорусі, якусь тактичну, наприклад, могла вже там мати. Наприклад, коли перекидала туди “Іскандери”. І, звичайно, Сі Цзіньпін якимось чином це озвучив і, по суті справи, примушував Росію підписати цю декларацію. І що ж? Володимир Путін її підписав і тут же на неї демонстративно плюнув”, — каже Преображенський.

Він констатував, що, безумовно, у цій ситуації Сі Цзіньпін схильний чути європейські аргументи, схильний домовлятися з європейськими лідерами і демонструвати їм готовність до спільного акуратного стримування Росії.

“Але водночас псувати відносини з Росією він теж не готовий. Тобто, найімовірніше, на цих перемовинах він говоритиме загальні формули виступу за мир, він із задоволенням обговорюватиме можливість початку мирних перемовин, якщо до них вдасться примусити, скажімо так, обидві сторони, тому що і для України зараз жодного сенсу практичного немає починати з Путіним мирні перемовини. І всіляко демонструвати готовність іти в руслі західної політики з питання російської агресії щодо України”, — резюмував Іван Преображенський.