Зеленський прагне нового рівня відносин між Україною і США

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю Axios, передає Укрінформ.

«Я хотів би вийти на новий рівень відносин із США. Я хотів би мати прозорість, розуміння щодо Плану дій щодо членства, енергетичної безпеки України, допомоги у поверненні наших територій та захисту нашого суверенітету. Справді, я хотів би отримати розуміння - і це не прохання, і це точно не про гроші. Я хочу, щоб нас зрозуміли… Безпека нашої країни не продається», - сказав Президент України.

Також Зеленський висловився щодо того, що, на його думку, треба робити США у відносинах з Росією: "Щодо політики Сполучених Штатів Америки - на мою думку, ми бачимо, що всі недавні американські президенти прагнуть налагодити стосунки з Росією - і це ваше право. Я не хочу втручатися, але якщо ви запитаєте мене, кращим сценарієм для США було б зроби так, щоб Росія захотіла налагодити відносини зі США і рештою світу. В моєму розумінні це була б перемога світу".