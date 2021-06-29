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Зеленський прагне нового рівня відносин між Україною і США

07 июня, 11:00  Политическая  Украина

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прагне зокрема, щоб Україна та США вийшли на новий рівень відносин.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прагне зокрема, щоб Україна та США вийшли на новий рівень відносин.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю Axios, передає Укрінформ.

 

«Я хотів би вийти на новий рівень відносин із США. Я хотів би мати прозорість, розуміння щодо Плану дій щодо членства, енергетичної безпеки України, допомоги у поверненні наших територій та захисту нашого суверенітету. Справді, я хотів би отримати розуміння - і це не прохання, і це точно не про гроші. Я хочу, щоб нас зрозуміли… Безпека нашої країни не продається», - сказав Президент України.

 

Також Зеленський висловився щодо того, що, на його думку, треба робити США у відносинах з Росією: "Щодо політики Сполучених Штатів Америки - на мою думку, ми бачимо, що всі недавні американські президенти прагнуть налагодити стосунки з Росією - і це ваше право. Я не хочу втручатися, але якщо ви запитаєте мене, кращим сценарієм для США було б зроби так, щоб Росія захотіла налагодити відносини зі США і рештою світу. В моєму розумінні це була б перемога світу".

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