Уряд підвищить ціни на електроенергію вже з липня

Кабінет Міністрів України анонсував підвищення тарифів на електроенергію. Суми в платіжках українців можуть змінитися вже з 1 липня 2021 року. І ціна може піднятися в деяких регіонах майже вдвічі.

До 30 червня в Україні діятиме нинішній тариф – 1,68 гривні за кіловат. З 1 липня тариф планують підняти, і в різних регіонах ціни будуть істотно відрізнятися, пише Главком.

У Київській та Дніпропетровській області тариф на електроенергію коливатиметься від 2,60 до 2,96 гривні. А ось в Івано-Франківській та Луганській області ціна підстрибне набагато більше - від 3,70 до 4 гривень за кіловат.

Як пояснюють у Міністерстві енергетики, це пов'язано з різним тарифом на розподіл електроенергії. У Києві він найнижчий, а в Луганській області найвищий.

Варто зазначити, що пільговий тариф для споживачів, які використовують менш як 100 кВт-год скасували й у квітні Верховна Рада не підтримала повернення до цієї практики. Для всіх споживачів в Україні був встановлений єдиний тариф-1,68 кВт ? год.

За словами заступника міністра енергетики Юрія Бойка, підвищення тарифів пов'язане з тим, що збільшилися ціни на забезпечення передачі струму.