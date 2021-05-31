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Українська компанія вироблятиме техніку для армії США

21 мая, 13:00  Экономическая  Украина

КрАЗ – єдиний в Україні виробник великих вантажівок – вироблятиме техніку для американців. Замовлення передбачає поставки української техніки армії США. Контракт з американцями підтвердили представники холдингу «АвтоКрАЗ». 

 

КрАЗ – єдиний в Україні виробник великих вантажівок – вироблятиме техніку для американців. Замовлення передбачає поставки української техніки армії США. Контракт з американцями підтвердили представники холдингу «АвтоКрАЗ».

«Ми надзвичайно пишаємося тим, що нашою продукцією ми змогли внести вклад в розвиток програми Армії США щодо підтримки міжнародної безпеки», – заявили в прес-службі української компаніїпишеГлавком.

 

Безпосередній замовник української техніки – US21. Це американська компанія, яка займається поставками для Міністерства оборони США та інших силових відомств.

 

Контракт укладено на три роки. Він передбачає поставку для армії США великовантажних автомобілів КрАЗ 4х4 і запасних частин до них. Замовлення включає транспорт для особового складу, бортові вантажівки, цистерни для води і палива.

 

Інші подробиці контракту не повідомляються. Можна припустити, що таким чином США вирішили підтримати Україну в конфлікті з Росією. Придбані машини, ймовірно, не будуть використовуватися самою армією США, а будуть надані союзникам. Або навіть лишаться в Україні та будуть подаровані Збройним силам України.

 

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