Українська компанія вироблятиме техніку для армії США

КрАЗ – єдиний в Україні виробник великих вантажівок – вироблятиме техніку для американців. Замовлення передбачає поставки української техніки армії США. Контракт з американцями підтвердили представники холдингу «АвтоКрАЗ».

«Ми надзвичайно пишаємося тим, що нашою продукцією ми змогли внести вклад в розвиток програми Армії США щодо підтримки міжнародної безпеки», – заявили в прес-службі української компанії, пишеГлавком.

Безпосередній замовник української техніки – US21. Це американська компанія, яка займається поставками для Міністерства оборони США та інших силових відомств.

Контракт укладено на три роки. Він передбачає поставку для армії США великовантажних автомобілів КрАЗ 4х4 і запасних частин до них. Замовлення включає транспорт для особового складу, бортові вантажівки, цистерни для води і палива.

Інші подробиці контракту не повідомляються. Можна припустити, що таким чином США вирішили підтримати Україну в конфлікті з Росією. Придбані машини, ймовірно, не будуть використовуватися самою армією США, а будуть надані союзникам. Або навіть лишаться в Україні та будуть подаровані Збройним силам України.