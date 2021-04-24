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Байден прогнозує нову пандемію

15 апреля, 15:00  Социальная  Украина

Президент США Джо Байден вважає, що світ зіткнеться з новою пандемією, він закликав країни зміцнити глобальні системи охорони здоров'я.

Президент США Джо Байден вважає, що світ зіткнеться з новою пандемією, він закликав країни зміцнити глобальні системи охорони здоровя.

Байден пояснив, що питання пандемії є найактуальнішим в даний час, і його адміністрації потрібно більше працювати над цимпише Мета.

 

«Ми повинні перемогти цю пандемію і зміцнити глобальні системи охорони здоров'я, щоб підготуватися до наступної, тому що буде ще одна пандемія», - заявив він.

 

Відзначається, що на коронавірус вже захворіло 138 млн осіб в світі, з них 78,6 млн людей одужало, а 2,97 млн ??пацієнтів померло.

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