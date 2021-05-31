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G20 підтримують запровадження цифрового паспорта вакцинації

05 мая, 13:00  Экономическая  Украина

Міністри туризму країн Групи двадцяти (G20) підтримують плани щодо запровадження паспортів вакцинації проти коронавірусу. 

 

Міністри туризму країн Групи двадцяти (G20) підтримують плани щодо запровадження паспортів вакцинації проти коронавірусу.

Згідно з проєктом спільної заяви міністрів за підсумками зустрічі у форматі відеоконференції, це дозволить швидше відновити туристичну галузь, що зазнала величезних втрат через пандемію. А відновлення нормальної діяльності у цій галузі є вирішальним для відновлення світової економікиповідомляє Gazeta.ua.

 

«Ми підкреслюємо, що відновлення мандрівок та туризму вкрай важливо для відновлення світової економіки через прямий та непрямий вплив цієї галузі на інші», – йдеться у проєкті заяви.

 

Міністри готові підтримати ініціативи такі, як цифровий зелений сертифікат ЄС. Цей документ свідчитиме про те, що його носій був повністю щеплений, має імунітет або нещодавно отримав негативний результат тесту на Covid-19.

 

Нагадаємо, що в Євросоюзі з 15 червня введуть єдиний для всіх громадян сертифікат вакцинації проти Covid-19. Документ буде у паперовій та цифровій формах з посиленим захистом персональних даних власників документа. 

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