На український ринок виходить японська платіжна система

Японська міжнародна карткова платіжна система JCB Payment System виходить на український ринок. Національний банк України узгодив умови та порядок її діяльності в Україні. JCB Payment System стала пятою в Україні міжнародною картковою платіжною системою.

Міжнародна карткова платіжна система JCB Payment System надаватиме в Україні послуги еквайрингу, видачі готівки та оплати товарів і послуг за платіжними картками системи, повідомляє Главком.

JCB Payment System стала п’ятою в Україні міжнародною картковою платіжною системою, платіжною організацією якої є нерезидент. Це найбільша платіжна система Японії та одна із семи провідних платіжних систем світу. Вона посідає третє місце серед усіх карткових платіжних систем за кількістю точок приймання карток.

Нацбанк зазначив, що прихід провідного світового гравця розширить можливості отримання послуг на платіжному ринку України. Також це сприятиме налагодженню тісніших відносин між Україною та Японією.

Що таке JCB?

Її заснували в Японії у 1961 році. У 1981 році JCB стала першою платіжною системою Азії, яка вийшла на міжнародний ринок.

Наразі це найбільша платіжна система Японії та одна з семи провідних платіжних систем світу. Вона посідає третє місце серед усіх карткових платіжних систем за кількістю точок приймання карток.