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Стала відома середня тривалість життя українців

26 мая, 11:00  Социальная  Украина

В Україні середня тривалість життя в 2019 році склала 72,01 року. Для чоловіків вона становить 66,92 року, а для жінок - 76,98.

 

В Україні середня тривалість життя в 2019 році склала 72,01 року. Для чоловіків вона становить 66,92 року, а для жінок - 76,98.

Про це повідомляє Державна служба статистикипередає Слово і діло.

 

За даними статистичного відомства, за останні 30 років очікувана тривалість життя українців зросла. Так, наприклад, у 1990 році вона становила 70,42 року (65,60 - для чоловіків та 74,82- для жінок).

 

Відзначається також, що за останні 30 років населення країни скоротилося майже на 10 млн чоловік. У 1990 році в Україні постійно проживало 51 млн 556,5 тис. громадян, а в 2020 році - 41 млн 732,8 тис. 

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