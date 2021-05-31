Стала відома середня тривалість життя українців

В Україні середня тривалість життя в 2019 році склала 72,01 року. Для чоловіків вона становить 66,92 року, а для жінок - 76,98.

Про це повідомляє Державна служба статистики, передає Слово і діло.

За даними статистичного відомства, за останні 30 років очікувана тривалість життя українців зросла. Так, наприклад, у 1990 році вона становила 70,42 року (65,60 - для чоловіків та 74,82- для жінок).

Відзначається також, що за останні 30 років населення країни скоротилося майже на 10 млн чоловік. У 1990 році в Україні постійно проживало 51 млн 556,5 тис. громадян, а в 2020 році - 41 млн 732,8 тис.