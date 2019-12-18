Новосад: ЄС планує збільшити фінансування Програму обміну студентами та викладачами Еразмус+

ЄС планує збільшити фінансування Програми обміну студентами та викладачами Еразмус+ втричі. Про це повідомила Міністр освіти і науки Ганна Новосад 17 грудня 2019 року, під час прес-конференції “Підтримка ЄС у реформуванні освіти в Україні: гранти Еразмус+ та результати 2014-2019 років”.

За її словами, впродовж 2014-2019-го років 4695 українських студентів та 4361 викладач вишу змогли пройти навчання або стажування в Європі в межах Програми ЄС Еразмус+. Водночас 2872 викладачі та 1123 європейських студентів так само мали можливість навчатися в Україні.

“Торік наша країна отримала додаткове вікно фінансування проєктів Еразмус+ у розмірі 5 млн євро. Як результат, ми змогли збільшити кількість українських учасників у Програмі та профінансувати найбільш пріоритетні напрями. Вже сьогодні ми знаємо, що ЄС хоче збільшити фінансування Програми втричі. Ми не знаємо, чи рівноцінно збільшиться фінансування для країн Східного партнерства, а значить і України. Однак ми дуже на це сподіваємось, адже Програма дійсно допомагає нам розвиватися”, — зазначила Міністерка Ганна Новосад.

Зараз визначаються умови Програми на наступні 7 років.

Загалом же на період 2014-2020 років бюджет Програми Еразмус+ склав 14,7 млрд євро. Ці кошти, зокрема, були спрямовані на мобільність студентів і викладачів, гранти та проєкти співпраці.

Нагадаємо, Програма Еразмус+ – це програма Європейського Союзу на період 2014-2020 років, що підтримує проєкти співпраці, партнерства, заходи та мобільність у сфері вищої освіти, професійної підготовки, молоді і спорту. Країнами-членами Програми виступають 28 держав-членів ЄС, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Північна Македонія, Сербія, Туреччина.

Про можливості Програми Еразмус+ для українських організацій – за посиланням.