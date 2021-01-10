Збільшення держбюджету не буде, він може тільки зменшитися, - економіст

Шмигаль робить заяви про перегляд держбюджету на 2021 рік через того, що в наступному році можуть відбутися дострокові парламентські вибори. Про це повідомив експерт з економічних та політичних питань Всеволод Степанюк.

«В Україні є традиція після першого кварталу переглядати держбюджет, але, як правило, він урізається, а не збільшується. Думаю, що держбюджет дійсно буде переглянутий після першого кварталу. Він буде переглянутий за результатами домовленостей з міжнародними кредиторами про подальше кредитування України. Також після першого кварталу буде відомо, зростає економіка чи ні. Триває пандемія коронавірусу чи ні», - сказав В. Степанюк в коментарі ГолосUA.

За його словами, заява прем'єр-міністра Дениса Шмигаль про перегляд бюджету на 2021 рік розраховано на збереження залишків рейтингів провладної політичної сили.

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«Однак, незважаючи на дострокові парламентські вибори, збільшення держбюджету не буде. Він може тільки зменшитися. Тому заява прем'єра Шмигаль про те, що після закінчення першого кварталу 2021 року держбюджет України буде переглянутий, особливо, якщо збільшиться виконання доходів держави, є популізмом. Дана заява розрахована на збереження залишків рейтингів провладної політичної сили», - резюмував В. Степанюк.