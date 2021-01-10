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Стало відомо на скільки здорожчає газ для населення з січня

28 декабря, 10:00  Экономическая  Украина

 

В січні в Україні зростуть ціни на газ для населення. Станом на 26 грудня цінові пропозиції оприлюднили вісім газопостачальних компаній з більш ніж 50.

 

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Станом на ранок 26 грудня найнижчу ціну на січень заявила компанія Megawatt — 7,05 грн за кубометр (ціни вказані з ПДВ, без урахування вартості розподілу). Це на 1,1 грн більше, ніж на грудень.Передає НВ. 

 

Найвищу ціну поки що запропонувала компанія Львівенергозбут: 10,8 грн за кубометр.

 

Газопостачальна компанія Нафтогаз України пропонує газ за ціною 7,22 грн за кубометр (на 89 коп дорожче, ніж у грудні).

 

Нагадаємо, що 1 серпня 2020 року в Україні запрацював ринок газу для населення. Споживачі можуть швидко змінювати постачальників, а постачальники — самостійно встановлювати націнку і відмовлятися від клієнтів з боргами.

 

У Нафтогазі скаржаться, що газзбути використовують свій зв’язок із облгазами для тиску на споживачів газу. Побутові споживачі отримують платіжки з віртуальними боргами та погрози відключити газ, якщо хочуть змінити постачальника, заявляли в НАК.

 

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