Ціни на квартири в Україні зросли на 12%

Ціни на квартири в Україні в першому кварталі 2021 року зросли в середньому на 11,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Державна служба статистики, пише Економічна правда.

За рік ціни на первинному ринку зросли на 9,8%, на вторинному – на 12,4%.

Однокімнатні квартири за цей період подорожчали на первинному ринку на 10,8%, на вторинному – на 12,3%. Двокімнатні квартири на первинному ринку подорожчали на 7,9%, на вторинному – на 13,1%. Трикімнатні квартири на первинному ринку подорожчали на 11,7%, на вторинному – на 11,8%.

У порівнянні з четвертим кварталом 2020 року середня ціна на квартири зросла на 5,6%.