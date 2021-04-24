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Ціни на квартири в Україні зросли на 12%

21 апреля, 11:00  Экономическая  Украина

Ціни на квартири в Україні в першому кварталі 2021 року зросли в середньому на 11,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Ціни на квартири в Україні в першому кварталі 2021 року зросли в середньому на 11,6% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Державна служба статистикипише Економічна правда.

 

За рік ціни на первинному ринку зросли на 9,8%, на вторинному – на 12,4%.

 

Однокімнатні квартири за цей період подорожчали на первинному ринку на 10,8%, на вторинному – на 12,3%. Двокімнатні квартири на первинному ринку подорожчали на 7,9%, на вторинному – на 13,1%. Трикімнатні квартири на первинному ринку подорожчали на 11,7%, на вторинному – на 11,8%.

 

У порівнянні з четвертим кварталом 2020 року середня ціна на квартири зросла на 5,6%.

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