Визнання неконституційним Закону про систему гарантування вкладів вдарить по людях, - Віктор Таран

За спробами визнати неконституційним Закон про систему гарантування вкладів стоять окремі фінансові групи, яких цікавить власна нажива. Про це заявив політолог Віктор Таран.

"Це намагання окремих фінансових структур, які стоять за цим позовом, рейдернути державну інституцію з тим, аби у неправомірний, позасудовий спосіб перерозподілити кошти, які належать кожному громадянину України, на свою користь" – сказав він в ефірі каналу News One, передає ТСН.

Нагадаємо, Закон перебуває на розгляді Конституційного суду України.

"На жаль, в умовах недосконалої судової системи, недосконалого законодавства, я переживаю, що рішення може бути не на користь народу України", - наголосив Віктор Таран.

Як повідомляли керівники Фонду гарантування вкладів, у планах Фонду на 2021 рік - поширення гарантій не лише на всі банки, а й на небанківські установи, які мають право залучати вклади від населення, зокрема, кредитні спілки, у яких на сьогодні українці тримають депозити майже на півтора мільярда грн.

Крім того, наступного року Фонд гарантування планує почати поетапне підвищення гарантованої суми вкладів, яка нині, нагадаємо, становить 200 000 грн.

"Наступне плануємо зробити вже у першому кварталі 2021 року і збільшити вдвічі — до 400 тисяч гривень суму відшкодування для однієї особи. Наступний крок плануємо 600 тисяч, а взагалі наша мета - це досягнення загального європейського рівня у 100 тисяч євро", - повідомила заступниця директора-розпорядника ФГВФО Ольга Білай.

Для цього парламент має внести зміни в законодавство, які дозволять реструктуризувати борги Фонду перед державою. Це дасть змогу погашати позики, взяті свого часу Фондом у держави на виплату гарантованих сум, за рахунок стягнення боргів з осіб, причетних до доведення банків до банкрутства. За даними Фонду, на сьогодні він уже погасив більше половини отриманих коштів - повністю розрахувався НБУ і загалом сплатив за своїми кредитними зобов’язаннями 43 млрд грн.

Однак, у разі визнання неконституційним Закону про систему гарантування вкладів ця робота може бути зупинена, застерігають експерти.

Нагадаємо, 3 листопада Конституційний суд планував провести фінальне закрите засідання щодо конституційності Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", однак справу зняли з порядку денного. Нове засідання поки не призначено.