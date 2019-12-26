Владислав Криклій: нові аеропорти у Дніпрі, Мукачеві та Ізмаїлі будуватимуться за державні кошти

Цьогоріч Бориспіль продемонстрував збільшення пасажиропотоку на 21%. 15 мільйонів пасажирів для аеропорту –­ це абсолютний рекорд, але далеко не гранична межа. За 5 років кількість українців, які користуються авіаційним транспортом, має збільшитися в три рази, а пасажиропотоки сягнути 32 млн пасажирів. Про це заявив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Очільник Міністерства повідомив, що за січень-листопад 2019 року пасажиропотоки через аеропорти України збільшились на 18,7% та становили понад 22,5 млн пасажирів, у тому числі у міжнародному сполученні – на 20% та становили 20,4 млн пасажирів.

Владислав Криклій зауважив, що зростання пасажиропотоків через аеропорти України є важливим показником економічного розвитку нашої держави та водночас потужним сигналом інвесторам. У зв’язку з цим, за словами Міністра, Міністерство інфраструктури України реалізує комплекс заходів для подальшого успішного розвитку авіаційної галузі.

За його словами, важливим завданням є збільшити частку лоукостів на авіаційному ринку України у 2020 році до 45%, а у подальшому – до 63%. Оптимізація оподаткування для українських перевізників дозволить знизити вартість квитків на внутрішні рейси. Планується за бюджетні кошти реконструкція та розбудова нових аеропортів у регіонах – у Дніпрі, Мукачеві та Ізмаїлі. У бюджеті 2020 року закладено 1 млрд грн, що у 5 разів більше, ніж було у 2019 році. Також іде активна робота над залученням приватних інвесторів до розвитку регіональних летовищ. Зокрема, планується концесія аеропортів Херсон, Чернівці та Запоріжжя.

«Ми зробимо все можливе, щоб політ у літаку став для українців таким самим звичним явищем у житті як і подорож автобусом чи залізницею», – наголосив Міністр інфраструктури України.