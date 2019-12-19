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Четверг, 19 декабря 2019

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Все більше українців обирають роботу по фрілансу, -дослідження

07:00  Экономическая  Украина

 

Середній  гонорар фрілансера за один проект виріс на 12% до майже 2000 гривень. Кількість фрілансерів  на українському ринку збільшилась на  55%. Замовників їхньої роботи побільшало на 35%. Такі дані оприлюднили у  дослідженні українського сервісу Freelancehunt.

 

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У дослідженні відзначається, що половину всіх грошей серед фрілансерів отримують айтішники. Далі йдуть дизайнери, при чому їх не набагато менше за айтішників, однак опублікованих проектів по даній категорії вдвічі менше. Бюджети у них в середньому в 5 разів менше, ніж у програмістів.

 

Далі в рейтингу популярних напрямків слід маркетинг, загальний бюджет в якому лише трохи поступається дизайну, за ним копірайтинг. При цьому конкуренція у цих категоріях найвища, виконавців удвічі більше, ніж замовлень.

 

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