Все більше українців обирають роботу по фрілансу, -дослідження

Середній гонорар фрілансера за один проект виріс на 12% до майже 2000 гривень. Кількість фрілансерів на українському ринку збільшилась на 55%. Замовників їхньої роботи побільшало на 35%. Такі дані оприлюднили у дослідженні українського сервісу Freelancehunt.

У дослідженні відзначається, що половину всіх грошей серед фрілансерів отримують айтішники. Далі йдуть дизайнери, при чому їх не набагато менше за айтішників, однак опублікованих проектів по даній категорії вдвічі менше. Бюджети у них в середньому в 5 разів менше, ніж у програмістів.

Далі в рейтингу популярних напрямків слід маркетинг, загальний бюджет в якому лише трохи поступається дизайну, за ним копірайтинг. При цьому конкуренція у цих категоріях найвища, виконавців удвічі більше, ніж замовлень.