Кличко анонсував старт громадського обговорення Генплану Києва з Нового Року

До 2040 року кількість зайнятого населення в Києві має зрости на 720 тисяч - 1,73 млн до 2, 45. Це передбачено у новому Генплані столиці. Його презентув мер Києва віталій Кличко на міжнародному форумі «Майбутнє Києва». Громадське обговорення документу розпочнеться з Нового року.

«Проект Генерального плану столиці, презентований Інститутом Генплану, стане предметом громадських слухань та обговорень. Пропозиції, корективи та зауваження громадськості будуть враховані до ухвалення основного містобудівного документа столиці», - заявив Віталій Кличко.

Він наголосив, що столична влада працює відкрито і на форумі презентує напрацювання фахівцям, архітекторам та урбаністам.

«Генеральний план створюється не на рік чи на два. Це – глобальне бачення реалізації основних напрямків стратегії розвитку міста. Проект того, яким ми бачимо в подальшому вигляд і розвиток Києва, що сьогодні представить інститут Генплану, – це своєрідна матриця. Далі, вже на початку наступного року, стартують громадські слухання і обговорення. За результатами яких до проекту будуть вносити корективи, пропозиції киян. Врахують зауваження громадськості. У слуханнях зможуть взяти участь усі небайдужі кияни», – підкреслив Віталій Кличко.

Також Віталій Кличко подякував експертам-планувальникам із міста Лейпцига, які проаналізували основні положення проекту і надали свої висновки та рекомендації, фахівцям Ради Європи, а також німецькому товариству міжнародного співробітництва GIZ за участь і допомогу в проектах з розвитку Києва.

«Очікуємо, що іноземні та вітчизняні експерти сьогодні поділяться досвідом, нададуть рекомендації та поради, які ми врахуємо у містобудівній політиці та в проекті Генерального плану Києва», – підкреслив мер Києва.

«Ми розуміємо, що будуть зауваження до проекту. Готові врахувати рекомендації, внести корективи. Розуміємо, що буде і багато політики навколо цієї теми. Скажу більше, чимало людей взагалі не вірили, що буде представлений проект Генплану! Але, знаєте, систематизувати весь той безлад, що відбувався в столиці десятиліттями, – це теж нелегка і не одномоментна справа. Тому сьогодні – це тільки перший крок до ухвалення Генплану столиці. І ми його робимо!», – наголосив Віталій Кличко.

З проектом Генплану можна ознайомитись ТУТ.