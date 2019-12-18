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Кличко анонсував старт громадського обговорення Генплану Києва з Нового Року

16 декабря, 17:45  Экономическая  Украина

 

До 2040 року кількість зайнятого населення в Києві має зрости  на 720 тисяч -  1,73 млн до 2, 45. Це передбачено у новому Генплані столиці. Його презентув мер Києва віталій Кличко на міжнародному форумі «Майбутнє Києва». Громадське обговорення документу розпочнеться з Нового року.

 

Кличко, мер Києва, КМДА, Генплан, Новий Генеральний план Києва, форум Майбутнє Києва, Інститут Генплану.

 

«Проект Генерального плану столиці, презентований Інститутом Генплану, стане предметом громадських слухань та обговорень. Пропозиції, корективи та зауваження громадськості будуть враховані до ухвалення основного містобудівного документа столиці», - заявив Віталій Кличко.

 

Він наголосив, що столична влада працює відкрито і на форумі презентує напрацювання фахівцям, архітекторам та урбаністам.

 

«Генеральний план створюється не на рік чи на два. Це – глобальне бачення реалізації основних напрямків стратегії розвитку міста. Проект того, яким ми бачимо в подальшому вигляд і розвиток Києва, що сьогодні представить інститут Генплану, – це своєрідна матриця. Далі, вже на початку наступного року, стартують громадські слухання і обговорення. За результатами яких до проекту будуть вносити корективи, пропозиції киян. Врахують зауваження громадськості. У слуханнях зможуть взяти участь усі небайдужі кияни», – підкреслив Віталій Кличко.

 

Також Віталій Кличко подякував експертам-планувальникам із міста Лейпцига, які проаналізували основні положення проекту і надали свої висновки та рекомендації, фахівцям Ради Європи, а також німецькому товариству міжнародного співробітництва GIZ за участь і допомогу в проектах з розвитку Києва.

 

«Очікуємо, що іноземні та вітчизняні експерти сьогодні поділяться досвідом, нададуть рекомендації та поради, які ми врахуємо у містобудівній політиці та в проекті Генерального плану Києва», – підкреслив мер Києва.

 

«Ми розуміємо, що будуть зауваження до проекту. Готові врахувати рекомендації, внести корективи. Розуміємо, що буде і багато політики навколо цієї теми. Скажу більше, чимало людей взагалі не вірили, що буде представлений проект Генплану! Але, знаєте, систематизувати весь той безлад, що відбувався в столиці десятиліттями, – це теж нелегка і не одномоментна справа. Тому сьогодні – це тільки перший крок до ухвалення Генплану столиці. І ми його робимо!», – наголосив Віталій Кличко.

 

З проектом Генплану можна ознайомитись ТУТ. 

 

 

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