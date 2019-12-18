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Розпочав роботу електронний кабінет забудовника, - Гончарук

13 декабря, 16:00  Экономическая  Украина

 

Запуск електронного кабінету забудовника відбуватиметься в кілька етапів. На першому надаватимуть документи для житлових та промислових будівель до 4 поверхів. Це стосуватиметься як початку будівництва, так і введення в експлуатацію.  Про це повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

 

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“Сьогодні Уряд зробив перший крок до знищення корупції в будівельній сфері. Впроваджуємо електронний кабінет забудовника. Це – повністю автоматизовані послуги, які надаються миттєво і без участі чиновника. Наша команда робить усе, щоб в країні зникла корупція. І чим швидше переведемо державу в смартфон, тим менше буде корупції на побутовому рівні, а сервіси стануть якісніші”, - зазначає Олексій Гончарук.

 

За його словами, запуск е-кабінету відбуватиметься в кілька етапів. На першому передбачено надання послуг з отримання документів для будівель класу наслідків СС1, а це житлові та промислові будівлі (до чотирьох поверхів), а також – об’єкти лінійної інфраструктури і навіть дороги. Це стосуватимуться всіх етапів будівництва: підготовчих та будівельних робіт, а також – прийняття будівлі в експлуатацію.

 

На наступному етапі, вже за декілька місяців будуть доступними онлайн-послуги також стосовно об’єктів, що за класом належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками.

 

Інформація в е-кабінеті буде перевірятися автоматично, у тому числі – щодо права власності на ділянку та її цільове призначення, параметрів відповідності об’єкту до СС1: квадратура, кількість поверхів тощо.

 

«Ми зробили автоматичну послугу без чиновника взагалі. Людина більше не бере в цьому участі. Мета нашого Уряду - зробити всі послуги такими. Цифрова трансформація та ІТ-інструменти - це всього-на-всього технології, але найважливіше — це розуміти суть самої послуги. Ми працюємо на результат і щоб він був ефективним», - коментує Віце-прем’єр-міністр Михайло Федоров.

 

За словами Міністра розвитку громад та територій Альони Бабак, вже зареєстровано Наказ, який регламентує роботу електронного кабінету. Усі, хто будуть користуватися послугами, отримають інформацію про те, що і як їм робити.

 

«Людям, які хочуть будувати, більше не потрібно проходити через бюрократичні кола», - резюмувала Міністр і додала, що онлайн-сервіс доступний на порталі ДАБІ за лінком: https://e-dabi.gov.ua/, через вхід до особистого кабінету.

 

Коментуючи запуск системи, голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко зазначив, що е-кабінет забудовника суттєво спрощує роботу в сфері будівництва.

 

Представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Олена Шуляк, заступник голови Комітету наголосила: “Подання повідомлення у паперовому форматі також залишатиметься доступним та звично забиратиме п’ять робочих днів, а декларації – десять днів. Тоді як через ЕКЗ рішення ухвалюватимуться автоматично – до п’яти секунд замість 5–10 днів – і надсилатимуться на електронну пошту заявника”.

 

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