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Головною метою і Росії, і Ірану є навіть не Україна чи Ізраїль, а всі країни Заходу разом, - політолог

09 октября, 23:33  Политическая  Украина

Всі наслідки визначатимуться масштабом і тривалістю військової операції Ізраїлю. Чим швидше все закінчиться, тим для України буде краще. пише політолог Сергій Таран на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", передають Патріоти України

Політолог звернув увагу на чотири ключові пункти

"1?. Про "відволікання уваги". Світові важко буде зосередитися на двох таких війнах, як в Україні. І тому у випадку розширення бойових дій спочатку у сектор Газа, а потім затягування у війну Ірану або руху Талібан, війна стане такого масштабу, що Заходу, можливо, доведеться вибирати, куди більше приділяти зусиль та ресурсів. Важливо, щоби такого вибору ніколи не стояло. І тому для західних аудиторій Україна має наполягати, що, загалом, обидві війни мають спільні корені і спільні причини. Бо мають одних і тих самих спонсорів і вигодонабувачів. І головною метою і Росії, і Ірану є навіть не Україна чи Ізраїль, а всі країни Заходу разом, всі норми і правила сучасного світу. А відтак, не треба нічого вибирати. Треба спільно боротися проти агресорів в обох війнах, які є загрозою для всіх без винятків країн демократичного світу.

2?. Про іранське озброєння. Масштабна війна відволікатиме не лише Захід. Ірану можуть скоро теж знадобитися ракети. Тим більше, що важко повірити у те, що 5000 ракет, які палестинці приготували для Ізраїлю, вони виготовили самі. Тому у Росії можуть не опинитися всі ті іранські ракети, на які вона розраховує. Є шанси, що і військові потужності Ірану теж зменшаться. І не через санкції, а авіаудари Ізраїлю або навіть західної коаліції.

3?. Про Росію і Ізраїль. Ставка Нетаньягу на гарні відносини з Путіним не спрацювала. Росія не стримувала ХАМАС від нападу на Ізраїль. А могла хоча б попередити. І важко повірити, що в Росії, де, між іншим, ХАМАС не визнана терористичною організацією, ніхто ні про що не знав. Довіри між Ізраїлем та Росією точно буде менше. І це теж матиме наслідки.

4?. Про вплив США у світі. У Вашингтоні вважають, що головною причиною війни стала спроба Ірану зірвати покращення відносин від США та Ізраїлем з одного боку та Саудівською Аравією – з іншого. Якби це покращення відбулося, у регіоні утворилася б потужна вісь стримування Ірану. Але якщо саме це було головною причиною війни, то Тегеран свого досяг. Подальша поляризація між арабським світом та Ізраїлем зробить такий союз неможливим. І домовлятися Вашингтону з саудитами про зменшення світових цін нафту буде складно.

Але, загалом, всі наслідки визначатимуться масштабом і тривалістю військової операції Ізраїлю. Чим швидше все закінчиться, тим для України буде краще".

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