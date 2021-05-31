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КМУ намагається запровадити нові "зелені" тарифи, - експерт

11 мая, 11:00  Экономическая  Украина

Кабінет Міністрів України намагається запровадити нові податки на виробництво «зеленої енергії», щоб незаконно витягнути з інвесторів більше грошей і не виконувати зобов’язання перед ними.

 

Кабінет Міністрів України намагається запровадити нові податки на виробництво «зеленої енергії», щоб незаконно витягнути з інвесторів більше грошей і не виконувати зобовязання перед ними.

Про це заявив керуючий партнер компанії UDP Renewables Сергій Євтушенкоповідомляє Главком. 

 

За його словами, уряд поки що зробив дуже недостатньо для того, щоб виконати меморандум з галуззю. Рівень оплат «старого боргу» 2020 року на 1 квітня мав становити 55%, а він склав лише 20-21%.

 

«Я вважаю, до того часу, поки не стабілізовано ситуацію на ринку з оплатами. Тому до того моменту, доки уряд не стабілізує ситуацію в галузі з оплатами, з організацією оптимальної схеми, з забезпеченням функціонування ринку. Тому що не буває ринку зі штучним регулюванням цін, які в ручному режимі регулюються. Такого не буває. Тому до моменту, коли врегулюються всі поточні проблеми, я думаю, що говорити про нові податки і нові зміни умов зовсім неправильно і зовсім недоречно», – заявив Євтушенко.

 

Євтушенко нагадав, що рік тому під час підписання меморандуму з урядом було досягнуто згоди, що в Україні ретроспективно скорочуються зелені тарифи, але уряд гарантує оплати і гарантує стабілізаційне застереження в законодавстві, що умови більше погіршуватися не будуть.

 

«Під цим поставив свій підпис прем’єр-міністр. І потім парламент прийняв відповідні закони. Відповідно всі відповіді шукаємо там. На сьогоднішній момент не виконано в повному об’ємі жодної позиції, по якій уряд брав зобов’язання. Тому про щось нове говорити взагалі немає сенсу», - підкреслив інвестор.

 

За даними ЗМІ, уряд хоче ввести акцизний податок на продаж «зеленої» електроенергії, поки пропонується широкий діапазон ставки – від 3,2% до 40%. 

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