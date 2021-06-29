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Ізраїль зняв майже усі карантинні обження

01 июня, 13:00  Социальная  Украина

В Ізраїлі уряд зняв усі карантинні обження, крім маскового режиму. 

 

В Ізраїлі уряд зняв усі карантинні обження, крім маскового режиму.

чКарантинні обмеження закінчуються сьогодні, 1 червняпише УНН.

 

У міністерстві охорони здоров’я відзначають, що після скасування обмежень зникає необхідність в “зелених паспортах”, будуть скасовані обмеження “фіолетового стандарту”. Разом з тим, підкреслюється, що рішення про обов’язкове носіння захисних масок в закритих приміщеннях залишається в силі, і воно буде діяти до тих пір, поки про скасування масок не буде оголошено окремо.

 

Попри скасування більшості внутрішніх обмежень, в Ізраїлі продовжать діяти заборони на виїзд своїх громадян в країни з максимальним ризиком по COVID-19. 

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