Приїзд Столтенберга не означає те, що Україна швидко стане членом НАТО, - полтолог

Про це у коментарі "24 каналу" сказав політолог Андрій Вігірінський.

Візит до Києва генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга не означає те, що Україна найближчим часом стане членом Альянсу. Це радше є дипломатичним жестом.

Політолог вважає, що Зеленський та Столтенберг ймовірно обговорюватимуть майбутнє України в НАТО, проте для практичної реалізації цього потрібно закінчити війну та нівелювати територіальні претензії Росії.

Він зазначив, що Столтенберг скоро покине пост генсека НАТО, а тому цей візит можна сприймати, як дипломатичне турне до держави, яка є партнером Альянсу. Політолог вважає, що поки Україна буде лише партнером НАТО.

"Україна в рамках миротворчих місій чи відповідних місій гуманітарного характеру в межах ООН бере участь в них своїми військовослужбовцями без участі Північноатлантичного альянсу", – додав Вігірінський.

Він додав, що для вступу до НАТО після закінчення війни, Україна повинна буде стати економічно потужною державою.