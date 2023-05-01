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Приїзд Столтенберга не означає те, що Україна швидко стане членом НАТО, - полтолог

20 апреля, 18:00  Политическая  Украина

 

 Візит до Києва генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга не означає те, що Україна найближчим часом стане членом Альянсу. Це радше є дипломатичним жестом.

 

 

Про це у коментарі "24 каналу" сказав політолог Андрій Вігірінський.

 

політолог Андрій Вігірінський, Зеленський, Столтенберг, Київ, Нато

 

Політолог вважає, що Зеленський та Столтенберг ймовірно обговорюватимуть майбутнє України в НАТО, проте для практичної реалізації цього потрібно закінчити війну та нівелювати територіальні претензії Росії.

 

Він зазначив, що Столтенберг скоро покине пост генсека НАТО, а тому цей візит можна сприймати, як дипломатичне турне до держави, яка є партнером Альянсу. Політолог вважає, що поки Україна буде лише партнером НАТО.

 

"Україна в рамках миротворчих місій чи відповідних місій гуманітарного характеру в межах ООН бере участь в них своїми військовослужбовцями без участі Північноатлантичного альянсу", – додав Вігірінський.

 

Він додав, що для вступу до НАТО після закінчення війни, Україна повинна буде стати економічно потужною державою.

 

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