Рейтинг SOCIS: які партії проходять до Ради

За даними дослідження компанії SOCIS, в рейтингу політичних партій серед тих, хто визначився і голосуватиме, партію "Слуга народу" готові підтримати 22,7%, "Європейську солідарність" - 20,4%, "Опозиційну платформу - За життя" - 12%, ВО "Батьківщина" - 10,8%, "Силу і честь" - 6,4%.

Згідно з опитуванням, пише Інтерфакс, не долають 5-відсоткового бар'єру: партія "Українська стратегія Гройсмана" - 4,8%, ВО "Свобода" - 3,8%, "Голос" - 3,3%, Радикальна партія Олега Ляшка - 3,1%, "Наші" - 1,9%, "Партія Шарія" - 1,5%, "За майбутнє" - 1,1%, "Опозиційний блок" - 0,9%, "Пропозиція" - 0,7%. Інша партія - 6,6%.

Якби президентські вибори відбулися найближчої неділі, найбільшу підтримку отримали б нинішній президент Володимир Зеленський і п'ятий президент, лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко.

Серед тих, хто визначився і голосуватиме, 26,7% готові підтримати Володимира Зеленського, 19,6% - Петра Порошенка. За лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко готові проголосувати 10,1%, за лідера партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка - 9,7%.

За лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка - 7,5%, лідера партії "Українська стратегія Гройсмана". Володимира Гройсмана - 4,5%, екс-нардепа Євгена Мураєва - 3%, лідера Радикальної партії Олега Ляшка - 2,7%, спікера парламенту Дмитра Разумкова - 2,5%, за одного з лідерів партії "ОПЗЖ", нардепа Віктора Медведчука - 2,2%, мера Києва Віталія Кличка - 1,3%. Інший кандидат - 9%.

У другому турі розрив між Порошенком і Зеленським порівняно голосуванням у 2019 році суттєво скоротився. Зеленського готові підтримати 56,3% від тих, хто визначився і прийде голосувати, Порошенка - 43,7%.