«Візит путіна» на ТОТ є спробою роспропаганди показати його «могутність» – Магда

Поширення російською пропагандою інформації про "візит" володимира путіна на тимчасово окуповані території України має на меті продемонструвати могутність президента рф і піднести дух російських військових.

«Я думаю, що те, як це подано, не дає підстав говорити про те, що путін дійсно побував на тимчасово окупованих українських територіях», - зазначив він.

За словами експерта, це може бути спробою російської пропаганди продемонструвати могутність президента рф.

«російські пропагандисти в даному випадку намагаються піднести дух своїх військових, показати, що їхній дорогий володимир володимирович десь поряд і може раптом приїхати до них, перевірити ситуацію», - пояснив Магда.

Політолог також прокоментував опубліковані у російських медіа фото- та відеоматеріали, які нібито підтверджують візит путіна на тимчасово окуповані території Херсонщити та Луганщини.

«Я, коли бачу фотографії, які поширюють російські ЗМІ, мимоволі згадую товариша пригожина (засновника ПВК «Вагнер» - ред.), в якого є ціла студія, яка називається «Патріотфільм». І вони там робили всілякі кінопоробки типу «Солнцепёк», «Шугалей», «Турист» і такі інші. Вони були створені, щоб пропагувати нісенітницю, і ця ситуація не є винятком», - заявив Магда.