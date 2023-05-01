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«Візит путіна» на ТОТ є спробою роспропаганди показати його «могутність» – Магда

18 апреля, 16:00  Политическая  Украина

 

Поширення російською пропагандою інформації про "візит" володимира путіна на тимчасово окуповані території України має на меті продемонструвати могутність президента рф і піднести дух російських військових.

Таку думку висловив український політолог Євген Магда у коментарі Укрінформу.

 

Євгент Магда, політолог, путін, ТОТ, Херсон

 

«Я думаю, що те, як це подано, не дає підстав говорити про те, що путін дійсно побував на тимчасово окупованих українських територіях», - зазначив він.

 

За словами експерта, це може бути спробою російської пропаганди продемонструвати могутність президента рф.

 

«російські пропагандисти в даному випадку намагаються піднести дух своїх військових, показати, що їхній дорогий володимир володимирович десь поряд і може раптом приїхати до них, перевірити ситуацію», - пояснив Магда.

 

Політолог також прокоментував опубліковані у російських медіа фото- та відеоматеріали, які нібито підтверджують візит путіна на тимчасово окуповані території Херсонщити та Луганщини.

 

«Я, коли бачу фотографії, які поширюють російські ЗМІ, мимоволі згадую товариша пригожина (засновника ПВК «Вагнер» - ред.), в якого є ціла студія, яка називається «Патріотфільм». І вони там робили всілякі кінопоробки типу «Солнцепёк», «Шугалей», «Турист» і такі інші. Вони були створені, щоб пропагувати нісенітницю, і ця ситуація не є винятком», - заявив Магда.

 

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