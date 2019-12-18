Нафтогаз обіцяє знизити ціну на газ для населення

У грудні газ для населення коштуватиме на 13% дешевше, ніж у листопаді. А з 1 січня Нафтогаз запропонує населенню кілька варіантів для купівлі газу. Один – фіксована ціна з 1 січня до кінця опалювального сезону. Її пропонують встановити на рівні 5500 грн за тис. куб. м. В Нафтогазі кажуть – це на 12 % нижче, ніж люди купували торік.

З урахуванням міжнародних зобов'язань України щодо лібералізації газового ринку НАК «Нафтогаз України» сформувала кілька ринкових цінових пропозицій для споживачів, які мають право на придбання газу на пільгових умовах (ПСО). Крім звичайної щомісячної ціни, яка змінюється з урахуванням поточної ринкової ситуації, Нафтогаз пропонує також гарантовану квартальну ціну, яка буде діяти з 1 січня 2020 року до кінця опалювального сезону, повідомояє прес-служба відомства.

Якою буде гарантована ціна з 1 січня 2020 року?

Гарантована оптова ціна Нафтогазу зафіксована на рівні 5500 грн за тис. куб. м (без урахування ПДВ, транспортних витрат і націнки газзбутів). Ця пропозиція дозволить захистити побутових споживачів від різкого подорожчання газу, яке може відбутися в 1 кварталі 2020 року.

Запропонована гарантована ціна на 12% нижче, ніж регульована ціна, по якій Нафтогаз продавав газ захищеним споживачам в січні-квітні 2019 року. Тоді оптова ціна для споживачів в рамках ПСО становила 6 236 грн за тис. куб. м.

Кінцева роздрібна ціна для побутових споживачів в кожному регіоні залежить від витрат на транспортування газу магістральними і регіональними газопроводами, а також від націнки газзбутів. З урахуванням поточних транспортних тарифів кінцева роздрібна ціна з ПДВ складе від 7,2 до 7,8 грн за куб. м газу (проти 8,5 грн за куб. м в 1 кварталі 2019 р.).

Як визначалася гарантована ціна?

На відміну від попередньої зими, коли рівень ціни на газ для захищених споживачів визначався політичними домовленостями з міжнародними кредиторами України, гарантована ціна на 1 квартал 2020 року базується на прозорому ринковому механізмі. Вона була визначена на основі котирувань на одній із найбільших європейських газових бірж і зафіксована на рівні фактичних форвардних контрактів з поставкою в січні-березні 2020 року, які уклав Нафтогаз.

Керівник дивізіону «Інтегрований газ» Андрій Фаворов зазначив: «Відповідно до зобов'язань України перед МВФ, з 1 січня ціна газу для населення визначається ринковими механізмами і саме цього принципу ми дотримуємося. Завдяки професійній роботі наших трейдерів, ми захеджували ціну першого кварталу 2020 року на рівні істотно нижчому за попередній. Це було непростим завданням, якщо врахувати те, що європейський ринок очікує чергової кризи через політичну відмову Росії транспортувати газ до Євросоюзу українською ГТС».

Кому доступна гарантована ціна?

Гарантована ціна на газ буде діяти як для постачання газу побутовим споживачам, так і для виробників теплової енергії, що дозволить уникнути різкого збільшення вартості послуг з надання тепла і гарячої води.

З 1 січня 2020 року і до кінця опалювального сезону всі домогосподарства і виробники тепла автоматично будуть отримувати газ за гарантованою ціною. Для цього споживачам не потрібно робити жодних дій, підписувати додаткові угоди або здійснювати передоплату.

Чи можна відмовитись від гарантованої ціни і продовжувати купувати газ за ціною, яка змінюється кожного місяця?

Щомісячна ринкова ціна в 1 кварталі 2020 року може як вирости, так і знизитися, в залежності від результатів переговорів з Газпромом, погоди, ринкової ситуації та інших факторів.

Будь-який споживач може відмовитися від запропонованої гарантованої квартальної ціни і обрати щомісячну ринкову ціну. У цьому випадку з 10 по 24 грудня таким споживачам необхідно звернутися до своїх регіональних збутових компаній, які запропонують найбільш зручний для клієнта алгоритм відмови від гарантованої ціни.

Після 24 грудня споживачі, які оберуть щомісячну ціну, не зможуть скористатися гарантованої ціною. Нафтогаз традиційно публікує свої цінові пропозиції на наступний місяць в двадцятих числах поточного місяця.

Якою буде ціна на газ в грудні 2019 року?

У грудні 2019 року ціна на природний газ для споживачів, які купують газ на умовах ПСО, складе 4 277 грн за тис. куб. м (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і транспортних витрат). Це на 13% нижче рівня регульованої ціни газу, яка діяла в листопаді 2019 року.

Незважаючи на те, що за результатами біржових торгів ринкова ціна газу на українському ринку за останній місяць не знижувалася, регульована ціна в грудні 2019 року знизилася відповідно до заявленої вартості розмитненого в листопаді газу.

Цей рівень в поточних умовах не є ринковим і визначається формулою, що міститься в постанові КМУ від 03.04.2019 №293. Ця постанова діє до кінця 2019 року. За домовленістю з МВФ, з 1 січня 2020 року Україна переходить на ринкове ціноутворення на газ для побутових споживачів в рамках ПСО. З 1 травня 2020 року Україна взяла на себе зобов'язання повністю лібералізувати ринок постачання газу побутовим споживачам і забезпечити умови для конкуренції в цьому сегменті.

Що означає груднева ціна для покупців «Газового запасу»?

У цьому місяці регульована ціна газу виявилася нижчою, ніж ціна на умовах пропозиції від Нафтогазу «Газовий запас» (4 874,42 грн за тис. куб. м). Клієнти, які планували в грудні використовувати частину газового запасу, можуть оплатити ресурс за більш низькою, регульованою ціною. У той же час, за бажанням, вони можуть використовувати газовий запас.

Використовувати передплачені обсяги газового запасу можна до 31 березня 2020 року включно. Гроші за передплачений, але не використаний обсяг повернуться споживачу на його рахунок в повному обсязі після 1 квітня 2020 року.