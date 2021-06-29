Білий дім підтримує вступ України до НАТО

В Адміністрації президента США вважають, що Україна вже має всі інструменти для потенційного приєднання до НАТО, тому і підтримують Україну.

Як повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен на слуханнях в комітеті із закордонних справ Сенату Конгресу, з моменту створення плану дій з отримання членства в НАТО був розроблений ряд інших інструментів, щоб сприяти підготовці країн до можливого членства в НАТО, включаючи щорічну програму, вигоди з якої отримує Україна, пише Ua.news.

«Сам план дій з набуття членства повинен бути розроблений за повного консенсусу всіх країн – членів НАТО. Вважаю, що деякі держави Альянсу зараз це підтримують в меншій мірі, ніж інші», – зазначив Блінкен.

Раніше посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що ПДЧ для України, імовірно, розглядатиметься на саміті НАТО у червні.

Заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква уточнив, що практика проведення самітів НАТО за участі лише держав-членів є поширеною і цього року саміт Альянсу може пройти у такому режимі. За його словами, українське питання на саміті НАТО 14 червня обов’язково буде підніматись.

У Держдепі США підтвердили прихильність вступу України у НАТО, але для цього Києву потрібно провести реформи, які викладені у річному національному плані з Альянсом. Під час зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена та президента України Володимира Зеленського американська сторона повністю підтримала отримання нашою країною Плану дій щодо членства в НАТО.