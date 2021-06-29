КИЕВ
14:41 		Брюссель
13:41
Москва
15:41
Вторник, 29 июня 2021

Новости

17 июня, 17:00  Социальная  Украина
Український Центр суспільного розвитку братиме участь в освітньому проєкті “Новітня академія демократичного управління”
16 июня, 12:00  Социальная  Украина
В Україні відновлюватимуть ліси з урахуванням змін клімату, - Юрій Болоховець
09 июня, 15:00  Политическая  Украина
Білий дім підтримує вступ України до НАТО
09 июня, 13:00  Экономическая  Украина
Україна наближається до створення повноцінного фондового ринку
09 июня, 11:00  Социальная  Украина
ПФУ провів перерахунок пенсій: хто отримав підвищення
09 июня, 09:00  Политическая  Украина
Закон Зеленського нагадує спроби сподобатися суспільству, - політолог
08 июня, 15:00  Экономическая  Украина
Новий транш для України залежить від проведення реформи правосуддя, - представник ЄС
08 июня, 13:00  Социальная  Украина
Іспанія відкриває кордони для вакцинованих туристів
08 июня, 11:00  Политическая  Украина
Закон про деолігархізацію: як реєстр олігархів змінить Україну
08 июня, 09:00  Экономическая  Украина
Мінекології планує створити Український кліматичний фонд
Все Новости
Прислать новость


Білий дім підтримує вступ України до НАТО

09 июня, 15:00  Политическая  Украина

В Адміністрації президента США вважають, що Україна вже має всі інструменти для потенційного приєднання до НАТО, тому і підтримують Україну.

 

В Адміністрації президента США вважають, що Україна вже має всі інструменти для потенційного приєднання до НАТО, тому і підтримують Україну.

Як повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен на слуханнях в комітеті із закордонних справ Сенату Конгресу, з моменту створення плану дій з отримання членства в НАТО був розроблений ряд інших інструментів, щоб сприяти підготовці країн до можливого членства в НАТО, включаючи щорічну програму, вигоди з якої отримує Українапише Ua.news.

 

«Сам план дій з набуття членства повинен бути розроблений за повного консенсусу всіх країн – членів НАТО. Вважаю, що деякі держави Альянсу зараз це підтримують в меншій мірі, ніж інші», – зазначив Блінкен.

 

Раніше посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що ПДЧ для України, імовірно, розглядатиметься на саміті НАТО у червні.

 

Заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква уточнив, що практика проведення самітів НАТО за участі лише держав-членів є поширеною і цього року саміт Альянсу може пройти у такому режимі.  За його словами, українське питання на саміті НАТО 14 червня обов’язково буде підніматись.

 

У Держдепі США підтвердили прихильність вступу України у НАТО, але для цього Києву потрібно провести реформи, які викладені у річному національному плані з Альянсом. Під час зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена та президента України Володимира Зеленського американська сторона повністю підтримала отримання нашою країною Плану дій щодо членства в НАТО.

 Версия для печати
Комментарии

Читайте также









Обзор сети

Разместить рекламу