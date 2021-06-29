Закон про деолігархізацію: як реєстр олігархів змінить Україну

15 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що планується розробити законопроєкт "Про статус олігархів", за яким їх будуть реєструвати. Закон про деолігархізацію діятиме протягом десяти років, а реєстр олігархів вестиме Рада національної безпеки та оборони.

Політичний аналітик Дмитро Литвин в ефірі Українського радіо розповів про старт законодавчої боротьби з олігархами та те, які наслідки це матиме для суспільства, пише Суспільне.

Так, Литвин нагадав, що поки що йдеться лише про законопроєкт і в якому вигляді він буде ухвалений, — невідомо.

"Тому критерії щодо того, хто є олігархом, ще можуть змінитися. Я не здивуюся, якщо депутати вирішать підняти планку активів, якими треба володіти", — зауважив політичний аналітик.

За його словами, це — суттєвий крок, який дає юридичне визначення тому, хто такі олігархи, чому їхній вплив може бути негативним та як держава може до них ставитися.

"Адже, ми, наприклад, знаємо, що є олігархічні медіа, які працюють в інтересах їхніх власників, а не для того, щоб інформувати суспільство. Але те, що ми знаємо, ніде законодавчо не зафіксовано. Ми знаємо, що є олігархи, які володіють політиками, й ці політики не роблять нічого для суспільства, а роблять все те, що вигідно конкретному олігарху. Але юридично цього не існує", — зауважив експерт.

Тому, на думку Литвина, намір зафіксувати це юридично, визначити певні зв’язки, систему критеріїв, реакції держави для того, щоб це подолати, є важливим. "Фактично, це уперше в нашій політиці є такий намір", — сказав Литвин.

Також аналітик закликав подумати, яку юридичну вагу має такий юридично обов'язковий інструмент, як декларування контактів політиків з олігархами.

"Ми можемо уявити, скажімо, Юлю Тимошенко та Рината Ахметова. Ми знаємо, що Ахметов — це олігарх, а Тимошенко — це політик, яка співпрацює з олігархами", — зазначив Литвин.

Він пояснив, що людям, які співпрацюю з олігархами, доведеться заповнювати декларації, аби показати всі свої справжні контакти з тими людьми, які приймають політичні рішення. Якщо політик буде змушений заповнювати такі декларації, це вже принципово змінить політичну ситуацію.

"Ці люди будуть відчувати, що вони в чомусь підконтрольні, їх можна перевірити, вони підзвітні. Такого не було десятки років. Це речі, які додають прозорості нашим суспільним, політичним та економічним відносинам", — вважає Литвин.

Також експерт розповів, що в переліку обмежень для осіб, які будуть включені в реєстр олігархів, вже є заборонена фінансувати політичні партії. Якщо вони робитимуть це через підставних осіб, це може бути підставою для юридичної відповідальності. "Ми знаємо, що є олігарх, наприклад, Віктор Медведчук, який фінансує ОПЗЖ через підставних осіб і не має права це робити. Якщо все це буде юридично визначено, його можна буде притягнути до відповідальності", — пояснив Литвин.

Крім того, якщо РНБО внесе, наприклад, Коломойського до реєстру олігархів і він отримає такий статус, це означатиме, що він не зможе брати участь у великій приватизації. Якщо він, наприклад, захоче купити Одеський припортовий завод, він не зможе цього зробити.

Крім того, експерт не виключає, що законопроєкт можна далі доповнювати новими нормами та інструментами, які можуть додати депутати в рамках законопроєктної роботи.

"Я не бачу жодного шляху, який міг би збити державу з історії боротьби з олігархами. Навіть якщо депутати чи олігархи чинитимуть опір цьому законопроєкту, все одно держава знайде шлях, щоб це реалізувати. Якщо спитати й прихильників, й противників Зеленського чи треба регулювати діяльність олігархів, всі скажуть "так", — зазначив Литвин.

Він додав, що ініціатива з деклараціями, реєстраціями та певними обмеженнями з'явилася і далі це буде тільки наростати.

"Це лише старт великого процесу, який буде домінантним в наші політиці", — резюмував Литвин.