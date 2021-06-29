Українська влада вважає, що західні країни повинні вирішувати наші проблеми за нас, - політолог

"Відносно США вони не передбачали готовність адміністрації Байдена піти на діалог з РФ. Хоч такі тенденції явно проглядалися. А тепер, коли ми бачимо, що західні країни (США, Німеччина), слідують своїм національним інтересам, офіційний Київ починає публічно вставати в позу, ображатися. Дивуватися, що інші країни не дотримуються українських інтересів. При цьому ні США, ні Німеччина не підписувалися під тим, щоб реалізовувати інтереси України так, як їх собі уявляє українське керівництво. Цим займатися повинна саме Україна", — підкреслює політолог, пише Comments.ua.

Він упевнений, що історія цієї образи на Захід (були вже випади на адресу Франції та Німеччини, тепер ось — на адресу США), показує, що в Офісі президента, м'яко кажучи, неправильно оцінювали і оцінюють геополітичну ситуацію.

"Навіть загортаючи свою політику в якусь ціннісну обгортку, країни Заходу переслідують, перш за все, свої інтереси. А наша країна тут виявилася своєрідною розмінною монетою, — зазначає Олексій Якубін. — Але хто винен, що наша країна не може ні захистити свої інтереси, ні зацікавити чимось тих, хто міг би нам в цьому допомогти?"

Прокоментував експерт і бажання Зеленського у що б то не стало зустрітися з Байденом до того, як той зустрітися з Путіним.

"Спершу Офіс президента розкручував тему, що Байден подзвонить Зеленському перед своєю зустріччю з Путіним. Потім ця тема якось пішла ... І тепер з'явилися заяви Зеленського в стилі, що Байден ПОВИНЕН спершу з ним зустрітися. А про що вони будуть говорити? Зустріч заради фото? Заради того, щоб Зеленскоій міг сказати "я зустрівся з Байденом"? Яка повістка буде? Що ми запропонували такого, щоб Байден був зацікавлений у зустрічі з Зеленським перед зустріччю з Путіним? Ми підміняємо формою сенс, — вважає Олексій Якубін. — Зустрічі заради зустрічей у зовнішній політиці не проводяться. Зустрічаються, щоб обговорити якісь конкретні питання, вислухати пропозиції сторін. Ми ж, за фактом, нічого не пропонуємо. Створюється враження, що українська влада вигадала собі, ніби західні країни повинні вирішувати наші проблеми за нас. Абсолютно хибне переконання. Кожна країна має свої національні інтереси. Шкода, що в Україні поки з цим проблеми".