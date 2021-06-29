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Деолігархізація Зеленського не відділить бізнес від політики, - політолог

31 мая, 09:00  Политическая  Украина

Законопроєкт про олігархів, який анонсував президент Володимир Зеленський, не відділить бізнес від політики. Натомість стане інструментом влади для боротьби з опозицією. 

Законопроєкт про олігархів, який анонсував президент Володимир Зеленський, не відділить бізнес від політики. Натомість стане інструментом влади для боротьби з опозицією.

Про це розповів політолог Віталій Балапише Gazeta.ua.

 

"Це більше нагадує спробу створити інструментарій для боротьби з опозицією. Якщо мова йде про 10-15 людей, мільярдерів і мільйонерів, то вони стали ними завдяки пільгам, які мали. В сфері електроенергії, газу, освоєння надр, освоєння бюджетів, як "Велике будівництво". Для того, щоб відділити бізнес від політики, не потрібно вигадувати свій велосипед. Це чистий популізм. Він не виконає тієї функції, яка насправді має бути – відділення бізнесу від політики. Мають бути рівні правила, а правоохоронна система повинна спостерігати за дотриманням. Від податкової до судової системи", – каже Бала.

 

Голосування за закон буде залежати від того, як влада його використовуватиме, – говорить політолог. "Не виключаю, що влада може домовитися з двома чи трьома олігархами за голоси у Раді. Якщо Банкова захоче, то його проголосують".

 

Бала також згадує, що в кожному регіоні, області є місцевий олігарх. "Він може не підпадати під цей закон, бо матиме менше статків, ніж пропишуть. Ще питання – хто ці статки оцінюватиме? Якщо забирати монополію, то треба робити це на рівні національному та регіональному", – каже політолог.

 

 

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