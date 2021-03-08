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Понедельник, 8 марта 2021

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В Одесі будуть виробляти українські вертольоти

03 марта, 13:00  Экономическая  Украина

 

На державному підприємстві "Одеський авіаційний завод" планується запуск ліцензованого виробництва вертольотів класу Bell UH-1 Iroquois. Перший борт виготовлять до 30-річчя Незалежності України

 

"Одеський авіаційний завод", Bell UH-1 Iroquois, генеральний директор Укроборонпрому, Юрій Гусєв, вертольоти, виробництво

 

Про це під час робочого візиту на підприємство повідомив генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв, передає Парламент UA.

 

Він розповів, що організація виробництва сьогодні перебуває на завершальній стадії. Перший борт повинен бути виготовлений вже до 30-річчя Незалежності України, тобто влітку 2021 року. Проєкт фінансується коштом інвестицій.

 

Пріоритетом для Одеського авіаційного залишається забезпечення потреб в озброєнні та військовій техніці головного замовника – Міністерства оборони України. Щоб збільшити обсяги виробництва на підприємстві, ми плануємо створити спеціалізовану школу для навчання нових авіаконструкторів. Подібна філія може з’явитися на базі Одеського політехнічного університету, – зазначив Гусєв.

 

Bell UH-1 Iroquois – американський багатоцільовий вертоліт фірми Bell Helicopter Textron, також відомий як "Г’юі" (Huey). Одна з найвідоміших і масових машин в історії вертольотобудування. Серійно виробляється з 1960 року. Відтоді було випущено значну кількість військових і цивільних модифікацій вертольота.

 

Державне підприємство "Одеський авіаційний завод" – одне з найстаріших авіаційних підприємств України та Європи, створене у 1911 році. Спеціалізується на ремонті літаків МіГ-21, МіГ-23, МіГ-27, Л-39; модернізації літаків МіГ-21 і Л-39; ремонті агрегатів літаків МіГ-29, Ан-12, Ан-24, Ан-26 і Як-40.

 

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