Влада всіляко перешкоджатиме створенню тимчасових слідчих комісій, - політолог

Політолог Ігор Рейтерович у своєму блозі пояснив чому за останні декілька днів активно точаться розмови про створення комісії щодо «вагнерівців», чим це викликано і кому не вигідно взагалі створювати тимчасові слідчі комісії.

«А ви помітили, що в останні пару тижнів помітно активізувалися розмови про необхідність створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради у справі «вагнеровців»? Не знаю, чим це викликано - візитом державного секретаря США Ентоні Блінкена до Києва або ж наближенням дати публікації текстового розслідування Bellingcat про провал спецоперації з «вагнерівцямі», але факти, як то кажуть, незаперечні.

При цьому драйвером цієї теми, що логічно, виступає опозиція - «Європейська Солідарність» і «Голос», а ось провладні депутати з «Слуги народу» дану тему коментують досить неохоче. На словах вони як би «за» створення тимчасової слідчої комісії, але по суті - «проти».

Тим більше, що в діяльності будь-якої тимчасової слідчої комісії є одна проблема - можливість таки докопатися до істини і вийти на себе улюблених, тобто представників влади. Як, власне, і сталося минулого тижня, коли був опублікований звіт тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування оприлюднених в ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету.

Це та сама комісія, яку створили ще в квітні 2020 роки для розслідування інформації двічі міністра фінансів Ігоря Уманського щодо "скруток" - схем незаконного відшкодування ПДВ (це коли одне підприємство продає іншому документи на свій імпортний ПДВ, сплачений на митниці, а ввезену продукцію реалізує на ринку за готівку). Через подібних схем Державний бюджет, до речі, щомісяця втрачав 5 млрд. грн.

І що ж у нас в звіті? А там все просто: Уманський мав рацію. Є деяка різниця в цифрах (комісія вважає, що за 2019-2020 рр. Держбюджет недоотримав майже 50 мільярдів гривень, Уманський говорив про 60 млрд.), але в цілому це не принципово. Більш того, комісія знайшла і інші зловживання з ПДВ - майже на 5.1 млрд. грн. Загалом, все гранично ясно. Факти, докази, звіт комісії. Залишилося тепер тільки покарати винних.

Де вони? Так поряд, в Кабміні, в якому не могли не знати про вищевказані факти. Але чомусь мовчали ... Хоча відповідь - очевидна. Ну а з тимчасовими слідчими комісіями тепер, судячи з усього, буде все сумно. Оскільки в даному конкретному випадку вони показали свою ефективність, в подальшому влада буде всіляко перешкоджати їх створенню. Будь-якими доступними методами. І плювати на демократичний парламентський контроль, права і обов'язки народного депутата, та й демократію в цілому. Є завдання важливіші - заробляти, заробляти і ще раз заробляти. Нічого особистого, only business».

Джерело https://comments.ua/blog/o-bednyh-vremennyh-sledstvennyh-komissiyah-zamolvite-slovo-966.html