До кінця року за «євробляхи» не штрафуватимуть

19 грудня парламент ухвалив у другому читанні і в цілому проект закону №2288, яким вносяться відповідні зміни до Митного кодексу України. Відтак штрафи за порушення митних правил під час ввезення автомобілів з іноземною реєстрацією відтермінували до 31 грудня 2019 року.

Автори законопроєкту наголошують, що розробили його з метою створення передумов для комплексного врегулювання питання розмитнення автомобілів із іноземною реєстрацією в Україні, дотримання митних правил під час переміщення транспортних засобів у митних режимах тимчасового ввезення і транзиту, а також врахування інтересів усіх верств населення у вирішенні зазначеного питання.

У 2020 році штрафи уже будуть:

за водіння машини на єврономерах – 8 500 грн;

повторне протягом року водіння – 17 000 грн і заборона на водіння протягом року;

за затримання розмитнення на термін до 1 доби – 170 грн;

від 1 до 10 діб – 340 грн;

від 10 до 20 діб – 8 500 грн; від 20 до 30 діб – 85 000 грн;

Нагадаємо, у Кабміні до кінця 2019 року мають намір спростити порядок розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації з урахуванням пропозицій “євробляхерів”. В Україні від початку дії штрафів для автомобілів на європейській реєстрації (“євроблях”) складено вже сотні протоколів.

Нагадаємо, власники автомобілів на єврономерах неодноразово виходили на акції протесту.