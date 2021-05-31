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Відсутність реєстрації Вірастюка свідчить, що всередині самих еліт точиться жорстка боротьба, - політолог

06 мая, 11:00  Политическая  Украина

ЦВК не зареєструвала Василя Вірастюка народним депутатом. На думку політолога, директора аналітичного центру "Політика" Миколи Давидюка, відсутність реєстрації Вірастюка по 87-му округу свідчить про те, що всередині самих еліт точиться жорстка боротьба.

ЦВК не зареєструвала Василя Вірастюка народним депутатом. На думку політолога, директора аналітичного центру "Політика" Миколи Давидюка, відсутність реєстрації Вірастюка по 87-му округу свідчить про те, що всередині самих еліт точиться жорстка боротьба.

"Не виключаю, що президент міг обіцяти відразу кільком кандидатам перемогу на цьому окрузі. Судова тяганина, яку ми спостерігаємо, можливо, доводить, що оточення президента або не дотримується даного ним слова, або сам Зеленський змінив свою точку зору", — зазначає Микола Давидюкповідомляє Comments.ua. 

 

Також він зауважує, що винесення судами рішень, які йдуть урозріз із "генеральною лінією партії", може бути ознакою того, що через відсутність реального реформування ця гілка влади підіграє тій чи іншій стороні. 

 

"Щодо ЦВК, то є великі питання стосовно якісного складу цієї комісії. Вона, знову ж таки, за гроші може підігравати замовнику, який здатний її зацікавити фінансово", — вважає Микола Давидюк.

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