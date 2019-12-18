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Про газ в Парижі не домовились, - Нафтогаз

10 декабря, 09:50  Политическая  Украина

 

Ми домовились, що будемо і далі домовлятися. Такий підсумок підняття в Парижі газового питання. Про те, що Україна та Росія не досягли домовленості про новий контракт на транзит та постачання газу під час зустрічі президентів країн, повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

 

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За його словами, переговори за участю президентів не принесли кінцевої домовленості щодо нового контракту.

 

"Ми домовилися, що будемо і далі домовлятися", - сказав він спілкуючись з журналістами в Парижі. 

 

Вітренко наголосив, що подальші переговори, як і раніше, триватимуть за участю Євросоюзу, у тристоронньому форматі.

 

Раніше повідомлялося, що на переговорах у Парижі до Путіна й Зеленського приєдналися представник "Нафтогазу", міністр Олексій Оржель та їхні російські колеги. Україна наполягала на підписанні довготермінового контракту.

 

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