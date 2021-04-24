Представники України, Польщі та Литви засудили агресивні дії Росії

"Браття, ви не самі. Ми на власні очі сьогодні побачили проблему, яка є не лише вашою проблемою, а й проблемою всієї Європи і всього світу. Це не двусторонній конфлікт, це агресія однієї сторони, і ця сторона - Росія. Ми хочемо об'єднати усі наші зусилля, щоб цей конфлікт був погашений і щоб Україна відновила цілісність своїх кордонів. Ми побачили сьогодні страшну картину, і разом маємо це зупинити!" - сказав Паулюс Саударґас, пише Еспресо.

Представниця парламенту Польщі також нагадала про агресію РФ у Грузії, порівнявши її наслідки з наслідками агресії на сході України.

"На жаль, я бачила вже не одну війну. Я спостерігала війну не лише тут, в Україні, а й у Грузії. На мою думку, їх об'єднує дві речі: страшна гнітюча тиша, яка панує зараз там, де колись вирувало життя; і винуватець цього - Російська Федерація, саме вона принесла біль, руйнування і спустошення на ці землі", - сказала Малгожата-Марія Гошевська.

Представники трьох парламентів підписали заяву про підтримку України та засудження агресивних дій Росії у розташуванні однієї з військових частин, які тримають лінію оборони навколо Маріуполя.